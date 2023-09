Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nacon: émission d'actions nouvelles information fournie par Cercle Finance • 19/09/2023 à 09:35









(CercleFinance.com) - Nacon annonce avoir procédé à une émission d'actions nouvelles dans le cadre de l'acquisition (annoncée en janvier 2021) de Big Ant Studios, studio de jeux vidéo australien spécialisé dans des sports tels que le rugby, le tennis et le cricket.



Le protocole d'acquisition prévoyait le versement de compléments de prix basés sur des critères de performance au profit des associés cédants. Or, ces derniers ont décidé de réinvestir la moitié de leurs compléments de prix dans le capital de Nacon.



Ainsi, le conseil d'administration a décidé une émission sans DPS de 696.956 actions ordinaires nouvelles, représentant 0,8% du capital social existant, à un prix par action de 1,539 euro. Leur règlement-livraison est prévu le 18 octobre.





