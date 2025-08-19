Nacon dévoile une nouvelle gamme de produits de simulation de course Revosim pour Xbox

(AOF) - Nacon, licencié Xbox, dévoile une nouvelle gamme de produits de simulation de course Revosim pour Xbox. Ainsi, de nouveaux périphériques entièrement compatibles avec les consoles Xbox Series X et Xbox Series S seront bientôt disponibles, poursuivant la mission de Nacon d'offrir aux passionnés de course toujours plus d'immersion et de performance. Les détails sur les spécificités techniques et la date de sortie seront révélés dans les prochaines semaines.

Cette annonce intervient quelques semaines seulement après le lancement réussi du RS Pure, le premier modèle Direct Drive signé Revosim, destiné aux joueurs PC.

Cette base de 9Nm s'accompagne d'un pédalier Load Cell 100kg et d'un volant personnalisable, posant les bases d'un écosystème modulaire, accessible et performant.

Les futurs produits Revosim Xbox intégreront pleinement le reste de l'écosystème, en étant compatibles avec les add-ons déjà annoncés : RS Pure Loadcell Handbrake, RS Pure Hybrid Gearbox, RS Pure Clutch Pedal.

