Nacon dévoile une nouvelle gamme de produits de simulation de course Revosim pour Xbox
information fournie par AOF 19/08/2025 à 18:05

(AOF) - Nacon, licencié Xbox, dévoile une nouvelle gamme de produits de simulation de course Revosim pour Xbox. Ainsi, de nouveaux périphériques entièrement compatibles avec les consoles Xbox Series X et Xbox Series S seront bientôt disponibles, poursuivant la mission de Nacon d'offrir aux passionnés de course toujours plus d'immersion et de performance. Les détails sur les spécificités techniques et la date de sortie seront révélés dans les prochaines semaines.

Cette annonce intervient quelques semaines seulement après le lancement réussi du RS Pure, le premier modèle Direct Drive signé Revosim, destiné aux joueurs PC.

Cette base de 9Nm s'accompagne d'un pédalier Load Cell 100kg et d'un volant personnalisable, posant les bases d'un écosystème modulaire, accessible et performant.

Les futurs produits Revosim Xbox intégreront pleinement le reste de l'écosystème, en étant compatibles avec les add-ons déjà annoncés : RS Pure Loadcell Handbrake, RS Pure Hybrid Gearbox, RS Pure Clutch Pedal.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

