Nacon : "Deuxième hausse de la guidance de CA 2020/21"

Publication des résultats semestriels 2020/21

Nacon fait suite à la publication de son CA S1 2020/21 en octobre dernier de 86,6 M€ (+35,9%) et affiche une très forte hausse de son ROC de 47,3% à 15,7 M€ (MOC de 18,2% vs 16,8% au S1 2019/20). Le RN ressort à 9,6 M€ (marge nette de 11,1% vs 10,2% au S1 2019/20). Comme envisagé lors de la publication de son chiffre d'affaires, Nacon rehausse sa guidance de chiffre d'affaires pour la seconde fois à 160/170 M€ (vs 150/160 M€ depuis la première hausse de septembre et 140/150 M€ précédemment) avec une MOC de 18%. La société réitère son objectif 2022/23 de chiffre d'affaires compris entre 180 et 200 M€ et une MOC supérieure à 20%.

Recommandation

Suite à cette publication, notre objectif de cours ressort à 8,00 € (vs 7,70 €) et notre opinion reste à Accumuler.