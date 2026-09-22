Nacon détaille un projet entraînant une dilution massive

En redressement judiciaire depuis le 2 mars 2026 (avec une période d'observation prorogée jusqu'au 2 mars 2027), l'éditeur et concepteur d'accessoires de jeux vidéo a présenté aujourd'hui les grands axes de son projet de plan de redressement et de restructuration de passif.

Cette feuille de route s'articule étroitement avec la procédure de sauvegarde accélérée engagée le 17 août 2026 par sa maison mère Bigben Interactive (qui détient 56,72% du capital et 68,74% des droits de vote au 31 août 2026). Une partie des fonds apportés par les créanciers de Bigben doit en effet être réinvestie au capital de Nacon, sous réserve de l'adoption définitive du plan de redressement.

L'accord de principe négocié avec les parties prenantes repose sur plusieurs opérations financières majeures : un apport de capitaux frais de 31 millions d'euros via une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription, la conversion et l'abandon de créances intragroupes (39,6 MEUR). Il y a également un traitement de 101 MEUR de créances bancaires et chirographaires et un établissement bancaire a accepté de scinder sa créance (7 MEUR rééchelonnés sur 3 ans et 7,1 MEUR en option courte) en contrepartie du maintien d'une ligne d'affacturage de 7 MEUR.

Nacon prévient l'ensemble des investisseurs et du marché que la mise en oeuvre de ces opérations sur le capital entraînera une dilution massive pour les actionnaires existants.