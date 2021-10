Nacon : "Création d’un label de jeux indépendants"

Acquisition d’un nouveau studio



Nacon annonce avoir finalisé la signature d’un protocole d’acquisition de 100% du studio Ishtar Games. Composé d’une trentaine de collaborateurs répartis entre Lille et Bordeaux, le studio dispose d’un véritable savoir-faire dans l’élaboration de jeux « indépendants » avec précédemment le développement de Dead in Bermuda et Dead in Vinland et plus récemment avec The Last Spell, succès critique (91% avis positifs sur Steam) et commercial avec plus de 150 000 ventes depuis le début de son accès anticipé le 3 juin 2021.



Création d’un label de jeux indépendants



Cette nouvelle acquisition est accompagnée de la création d’un label de jeux indépendants pour Nacon. Dirigées par Matthieu Richez, actuel co-fondateur et Directeur Créatif du studio, les équipes d’Ishtar Games auront pour mission de développer de nouveaux jeux comme le jeu de gestion Lakeburg Legacies annoncé à l'E3, mais aussi de signer des partenariats avec différents studios indépendants afin de développer et promouvoir un catalogue de jeux important.



Recommandation



Suite à cette publication, notre objectif de cours ressort inchangé à 9,30 € et notre opinion reste à Achat.