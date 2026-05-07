NACON CONNECT 2026 : TOUTES LES ANNONCES DE LA CONFÉRENCE

NACON CONNECT 2026 : TOUTES LES ANNONCES DE LA CONFÉRENCE

Lesquin, le 7 mai 2026 – Pour la septième année consécutive, la conférence annuelle de NACON a tenu toutes ses promesses. Rythmé par la révélation de jeux et la présentation de séquences de gameplay exclusives, l'événement a illustré la capacité de NACON à proposer un catalogue riche et diversifié aux joueurs les plus passionnés.

Retrouvez la NACON Connect en replay : https://youtu.be/K5FZJ0gHG8k

De nouveaux jeux dévoilés

La NACON Connect a permis d’annoncer des jeux qui raviront les gamers en quête de sensations fortes et d’univers sombres :

Hunter: The Reckoning - Deathwish : La célèbre licence de chasseurs de créatures surnaturelles du World of Darkness ™ revient en jeu vidéo avec un action-RPG à la première personne. Annoncé en ouverture du dernier Xbox Partner Preview, le jeu propose au joueur de traquer les êtres maléfiques dans une ville de New York ouverte et immersive, où chaque indice récupéré les rapproche de leur proie. Le jeu est développé par Teyon, à l’origine de RoboCop : Rogue City , acclamé par la critique.

: La célèbre licence de chasseurs de créatures surnaturelles du ™ revient en jeu vidéo avec un action-RPG à la première personne. Annoncé en ouverture du dernier Xbox Partner Preview, le jeu propose au joueur de traquer les êtres maléfiques dans une ville de New York ouverte et immersive, où chaque indice récupéré les rapproche de leur proie. Le jeu est développé par Teyon, à l’origine de , acclamé par la critique. Dracula: The Disciple : Le studio Cyanide révèle un nouveau concept de jeu d’énigmes réinterprétant le mythe de Dracula. Le joueur incarne un archiviste atteint d’une maladie incurable en quête d’un remède. Seuls la maitrise des arts occultes et des instruments ésotériques oubliés dans le château de Dracula pourrait le sauver, voire lui offrir la vie éternelle…

: Le studio Cyanide révèle un nouveau concept de jeu d’énigmes réinterprétant le mythe de Dracula. Le joueur incarne un archiviste atteint d’une maladie incurable en quête d’un remède. Seuls la maitrise des arts occultes et des instruments ésotériques oubliés dans le château de Dracula pourrait le sauver, voire lui offrir la vie éternelle… Werewolf: The Apocalypse - Rageborn : Basé sur le célèbre univers du World of Darkness™, ce metroidvania en vue de dessus, promet aux joueurs d’alterner entre 3 formes (humain, loup et loup garou) pour mener le combat contre la méga-corporation Pentex. Le jeu est développé par Crea-ture, studio montréalais du groupe NACON et sortira en 2027.





Une collaboration prestigieuse

Revosim, la marque de volant premium de NACON a annoncé une collaboration de premier plan avec Aston Martin Aramco Formula One TM Team pour la création d’un volant à l’effigie de la marque. Il est disponible dès aujourd’hui sur nacongaming.com

NACON a également profité de l'événement pour présenter des images inédites de nombreux jeux et accessoires prévus pour 2026 :

Gamme Revo : NACON innove et annonce l’arrivée d’une gamme de manettes incluant 3 modèles, sous licence officielle Xbox ou compatible PC. Nommées Revo, Revo Pro et Revo Max , chacune offre le meilleur des technologies au service des joueurs allant du Hall Effect, aux boutons programmables ou encore au système de réglage de la tension des joysticks. La Revo Max sera disponible dès la rentrée 2026, les autres modèles suivront à une date ultérieure.

: NACON innove et annonce l’arrivée d’une gamme de manettes incluant 3 modèles, sous licence officielle Xbox ou compatible PC. Nommées et , chacune offre le meilleur des technologies au service des joueurs allant du aux boutons programmables ou encore au système de réglage de la tension des joysticks. La sera disponible dès la rentrée 2026, les autres modèles suivront à une date ultérieure. The Mound: Omen Of Cthulhu : ACE Team a présenté une vidéo de gameplay commentée de leur nouveau jeu en coopération qui immerge les joueurs dans une jungle maudite à l’époque des conquistadores. Dans cet univers inspiré de Lovecraft, survivre à la folie et aux créatures d’une horreur indicible exigera coordination et communication, dès le 15 juillet 2026.

ACE Team a présenté une vidéo de gameplay commentée de leur nouveau jeu en coopération qui immerge les joueurs dans une jungle maudite à l’époque des conquistadores. Dans cet univers inspiré de Lovecraft, survivre à la folie et aux créatures d’une horreur indicible exigera coordination et communication, dès le 15 juillet 2026. Edge of Memories : Midgar Studio emmène les joueurs dans un monde d’une beauté spectaculaire mais transformé par la Corrosion. C’est l’histoire d’Eline, une guérisseuse nomade, qui nous est contée dans une nouvelle bande-annonce. Edge of Memories sortira en 2026.





: Midgar Studio emmène les joueurs dans un monde d’une beauté spectaculaire mais transformé par la Corrosion. C’est l’histoire d’Eline, une guérisseuse nomade, qui nous est contée dans une nouvelle bande-annonce. sortira en 2026. GreedFall: The Dying World : 2 mois après la sortie du jeu, les joueurs ont la possibilité de poursuivre leur aventure sur le continent de Gacane avec l’arrivée de la très attendue quête additionnelle sur Péren. Elle est incluse dans le pack DLC Black mass et disponible gratuitement pour les possesseurs de l’édition Deluxe.





: 2 mois après la sortie du jeu, les joueurs ont la possibilité de poursuivre leur aventure sur le continent de Gacane avec l’arrivée de la très attendue quête additionnelle sur Péren. Elle est incluse dans le pack DLC Black mass et disponible gratuitement pour les possesseurs de l’édition Deluxe. Hell is Us : Après une sortie remarquée en 2025, NACON et Rogue Factor invitent les joueurs à rejoindre Hadéa sur Nintendo Switch™ 2 dès le 24 septembre 2026. Pris entre la guerre civile et une calamité surnaturelle, aucun marqueur ne guide le joueur et aucune carte ne trahit les secrets du monde. Armé de son épée et guidé par sa curiosité, il doit percer les mystères de son passé.

: Après une sortie remarquée en 2025, NACON et Rogue Factor invitent les joueurs à rejoindre Hadéa sur Nintendo Switch™ 2 dès le 24 septembre 2026. Pris entre la guerre civile et une calamité surnaturelle, aucun marqueur ne guide le joueur et aucune carte ne trahit les secrets du monde. Armé de son épée et guidé par sa curiosité, il doit percer les mystères de son passé. Ravenswatch : 3 ans après ses débuts en accès anticipé et avec plus de 1,5 millions de joueurs, le studio Passtech Games continue de gâter les fans de roguelike avec une nouvelle mise à jour gratuite intitulée Songs of Thieves disponible le 27 mai. Au programme : de nouveaux ennemis et activités, des manières innovantes de renforcer ses héros et une arrivée sur Nintendo Switch TM 2 en automne.

: 3 ans après ses débuts en accès anticipé et avec plus de 1,5 millions de joueurs, le studio Passtech Games continue de gâter les fans de roguelike avec une nouvelle mise à jour gratuite intitulée disponible le 27 mai. Au programme : de nouveaux ennemis et activités, des manières innovantes de renforcer ses héros et une arrivée sur Nintendo Switch 2 en automne. Endurance Motorsport Series : Les amateurs de vitesse ont pu découvrir un nouveau circuit situé au Brésil. Baptisé Galeao, ce tracé exclusif à Endurance Motorsport Series a été imaginé par les équipes de KT Racing, promettant des courses intenses et mémorables dès l’été 2026.

: Les amateurs de vitesse ont pu découvrir un nouveau circuit situé au Brésil. Baptisé Galeao, ce tracé exclusif à a été imaginé par les équipes de KT Racing, promettant des courses intenses et mémorables dès l’été 2026. Tour de France 2026 : La simulation de cyclisme est de retour cette année, toujours portée par le moteur Unreal Engine 5 pour plus de réalisme. Outre la mise à jour des équipes et des tracés, cette édition apporte des changements climatiques qui impactent la gestion des courses, à découvrir sur PC et consoles dès le 4 juin 2026.

: La simulation de cyclisme est de retour cette année, toujours portée par le moteur Unreal Engine 5 pour plus de réalisme. Outre la mise à jour des équipes et des tracés, cette édition apporte des changements climatiques qui impactent la gestion des courses, à découvrir sur PC et consoles dès le 4 juin 2026. Hunting Simulator 3 : NACON Studio Ghent dévoile de nouvelles images du jeu et offre un aperçu plus détaillé de son contenu : chasse en monde ouvert sur les vastes terres du Colorado et du Texas avec un compagnon canin et un arsenal d’armes et d’accessoires sous licences officielles font de Hunting Simulator 3 la nouvelle expérience de chasse la plus complète, disponible dès cet automne sur PC et consoles.

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Retrouvez la NACON Connect 2026 en replay au lien suivant https://youtu.be/K5FZJ0gHG8k

Retrouvez plus de contenu pour chacun des jeux présents à la NACON Connect sur nacongaming.com

Tous les jeux & accessoires NACON sur nacongaming.com

Contacts presse : NACON – rpnacon@nacon.fr

À propos de NACON

NACON est une société du groupe BIGBEN créée en 2019 afin d’optimiser ses savoir-faire en forte synergie sur le marché du jeu vidéo. En regroupant ses 16 studios de développement, l’édition de jeux vidéo AA, la conception et la distribution de périphériques gaming premium, NACON concentre 40 années d’expertise au service des joueurs. Ce nouveau pôle unifié renforce la position de NACON sur le marché et lui permet d’innover en créant de nouveaux avantages compétitifs uniques. www.corporate.nacongaming.com

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