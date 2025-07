Nacon : Bonne performance du Catalogue au T1

Publication du CA T1 2025/26

Au titre du premier trimestre de l'exercice 2025/26, Nacon a publié un chiffre d'affaires en léger retrait de -2,9% à 31,3 M€, impacté par le recul de l’activité Accessoires. La performance résiliente du segment Jeux, portée par une progression marquée du Catalogue (+46,4% à 5,6 M€) et une stabilité du Back catalogue (+0,4% à 14,0 M€), n’a pas suffi à compenser la baisse de -18,8% des ventes d’Accessoires (10,8 M€).

Le groupe reste néanmoins confiant sur la suite de l’exercice, en particulier le T2 2025/26, qui bénéficiera de la sortie de titres phares tels que Hell is Us, Rugby League 26 et Robocop: Rogue City – Unfinished Business. Grâce à un line-up riche, une dynamique positive sur les marchés européens d’Accessoires et un Back catalogue résilient, Nacon réitère ses ambitions de croissance sur l'ensemble de l’exercice.

Segment Jeux dynamique malgré une actualité éditoriale modeste

Sur le trimestre, le segment Jeux a bien résisté, malgré une actualité éditoriale relativement peu fournie. Le Catalogue progresse de +46,4% à 5,6 M€, soutenu par le lancement réussi de Tour de France 2025 et Pro Cycling Manager 2025, dont les ventes ont respectivement crû de +25% et +35% par rapport à 2024/25.

Perspectives 2025/26 et estimations

Prochain rendez-vous pour Nacon, le T2. Ce trimestre important verra la sortie de titres attendus dont Hell is Us (qui totalise près d’un million de wishlist), Rugby League 26, Robocop : Rogue City – Unfinished Business.

L’exercice 2025/26 sera alimenté par 1/ un line-up d’une dizaine de jeux (dont Dragonkin : The Banished, Styx : Blades of Greed, Edge of Memories ou encore GreedFall), 2/ la bonne tenue attendue du Back catalogue et 3/ la reprise de la croissance sur le segment Accessoires, dont l’activité est mieux orientée en Europe.

Recommandation

Suite à cette publication, nous réitérons notre recommandation à Achat et notre objectif de cours à 1,1€.