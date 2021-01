Nacon : Acquisition stratégique majeure en Australie, l'éditeur/développeur Big Ant Studios

Acquisition relutive de Big Ant Studios

Big Ant Studios est un des plus grands studios indépendants de développement de jeux australien avec des jeux tels que AO Tennis 2 ou Tennis World Tour 2 (développés pour Nacon en 2020). Le studio développe 2/3 jeux par an pour un budget de 2/3 M€ avec une équipe de 60 personnes et de nombreux free-lance. En 2021/22, il devrait réaliser 6 M€ de résultat opérationnel avec, notamment, la sortie de Cricket 22 en septembre 2021.

Des estimations en hausse

La réalisation définitive de l'opération est prévue courant février 2021. A ce titre, Big Ant Studios devrait être intégré sur un mois sur l'exercice 2020/21. Sur l'exercice 2021/22, nous attendons une relution sur les bpa de 20% avec un RN de 27,9 M€ (vs 23,3 M€) et de 23% sur l'exercice suivant avec un RN de 31,9 M€ (vs 28,5 M€) - Ceci compris hors création des actions nouvelles liée au financement de l'opération (pour 10 M€) et à l'attribution d'actions gratuites.

Recommandation

Suite à cette publication, notre objectif de cours ressort à 9,00 € (vs 8,00 €) et notre opinion passe de Accumuler à Achat.