N4 Group fixe le prix de son IPO à 23,81 euros, objectif 50 millions à lever

La société iséroise N4 Group, spécialisée dans le fitness et la nutrition sportive, a annoncé vendredi qu'elle avait décidé de fixer son prix d'introduction en Bourse de Paris à 23,81 euros par titre, ce qui devrait lui donner une valorisation de quelque 267 millions d'euros.

Dans un communiqué, le groupe familial déclare viser une offre initiale d'un montant brut de 50 millions d'euros, comprenant une augmentation de capital de sept millions d'euros et la cession d'actions existantes pour 43 millions d'euros de la part des actionnaires actuels.

Bpifrance s'est engagé, de son côté, à participer à hauteur de 13,3 millions d'euros à l'opération.

L'entreprise, basée à Voiron, avait indiqué la semaine dernière vouloir entrer en Bourse afin de parvenir à atteindre son objectif de devenir un leader européen sur son marché, aujourd'hui en pleine croissance.

Première cotation le lundi 26 octobre

L'offre, qui s'ouvre aujourd'hui en vue d'une clôture le 21 octobre, doit porter sur près de 2,1 millions d'actions, mais sa taille pourrait être augmentée en cas d'exercice de la clause d'extension et de l'option de surallocation.

Le début des négociations est prévu le 26 octobre sur Euronext Growth Paris.

N4, qui affiche un chiffre d'affaires annuel de 91,1 millions d'euros et une marge opérationnelle (Ebit) de 17%, s'est fixé des objectifs ambitieux, à commencer par l'atteinte, dès l'horizon fin mars 2027, d'un C.A. de plus de 100 millions d'euros, puis d'au moins 150 millions d'euros en 2029, avec une prévision de marge d'Ebit fixée autour de 25%.

Reste que les IPO dans le secteur ont reçu des accueils plutôt mitigés à Paris ces derniers mois : depuis sa première cotation fin mars, le titre Ieva Group, un spécialiste de la beauté et du bien-être, a perdu plus de 34%, tandis que Le Slip Français, qui est entré en Bourse au mois de juillet, a cédé autour de 15% dans l'intervalle.