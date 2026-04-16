Myseum se développe après avoir changé de nom pour devenir Myseum.AI

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 avril - ** Les actions de Myseum MYSE.O ont presque quadruplé pour atteindre 5,70 $ avant la mise sur le marché

** La société annonce qu'elle a changé de marque et qu'elle opère désormais sous le nouveau nom de Myseum.AI, ce qui reflète l'accent mis sur l'intégration de l'IA dans ses plateformes de messagerie et de médias sociaux

** MYSE déclare qu'elle développe des agents IA localisés pour aider les utilisateurs à gérer leurs médias personnels tels que les photos, les vidéos et les messages, tout en préservant la confidentialité et le cryptage des données

** Le mouvement intervient un jour après que la marque de chaussures Allbirds BIRD.O ait été multipliée par six après avoir dévoilé son orientation vers l'activité d'IA

** MYSE a une capitalisation boursière de 6,23 millions de dollars à la dernière clôture - données LSEG

** À la clôture de mercredi, l'action de MYSE a baissé de plus de 15 % depuis le début de l'année