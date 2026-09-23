Mynt, propriétaire de GCash, s'assure le soutien de plus de 20 investisseurs de référence en vue de ce qui pourrait être la plus grande introduction en bourse des Philippines

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* Mynt s'assure le soutien de BlackRock et T. Rowe en tant qu'investisseurs de référence de son introduction en bourse

* L'introduction en bourse de Mynt pourrait devenir la plus importante vente d'actions jamais réalisée aux Philippines

* Les actions devraient être cotées à partir du 20 octobre

par Yantoultra Ngui et Karen Lema

Mynt, la société mère du portefeuille mobile philippin GCash, a réuni plus de 20 investisseurs de référence, dont BlackRock BLK.N et T. Rowe Price TROW.O , pour son introduction en bourse prévue, selon un prospectus préliminaire consulté par Reuters.

Cette introduction en bourse pourrait lever jusqu’à 80,3 milliards de pesos (1,3 milliard de dollars), ce qui en ferait la plus importante vente d’actions jamais enregistrée aux Philippines si le prix de vente était fixé dans le haut de la fourchette. Elle dépasserait ainsi l’introduction en bourse de Monde Nissin, qui avait levé 55,89 milliards de pesos en 2021.

Cette opération donnerait un coup de pouce bien nécessaire au marché boursier philippin, où les entreprises n’ont levé que 227,1 millions de dollars via des opérations sur les marchés des capitaux propres depuis le début de l’année, selon les données de LSEG.

Les investisseurs de référence se sont engagés à acheter pour 36,5 milliards de pesos d’actions dans le cadre de cette offre, comme l’indique le prospectus préliminaire daté du 22 septembre.

Parmi eux figurent notamment Capital Research and Management Company, Citadel Multi-Strategy Equities Master Fund Ltd, FIL Investment Management (Hong Kong), HSBC Global Asset Management, International Finance Corporation et Lazard Asset Management.

Parmi les investisseurs de référence nationaux figurent notamment ATRAM Trust Corporation, BPI Asset Management and Trust Corporation et China Bank Capital Corporation, comme l’indique le prospectus préliminaire.

Les investisseurs de référence sont de grandes institutions qui s’engagent à acheter des actions avant l’ouverture de l’introduction en bourse au public.

Leurs engagements représenteraient près de 68,8% des actions proposées, hors actions vendues au titre d’une option de surallocation.

Mynt prévoit de vendre jusqu’à 8,03 milliards d’actions à un prix maximal de 10 pesos chacune. Une option de surallocation portant sur un maximum de 1,2 milliard d’actions supplémentaires pourrait porter le montant total de l’opération à environ 92,3 milliards de pesos, selon le prospectus préliminaire.

Dans le haut de la fourchette de prix, Mynt serait valorisée à environ 669 milliards de pesos.

La société a indiqué que le produit de la vente des actions nouvelles serait utilisé pour développer ses activités de services financiers numériques, mettre au point des produits et financer les besoins généraux de l’entreprise.

La période d’offre devrait s’étendre du 6 au 12 octobre, selon le prospectus préliminaire. Le prix définitif sera fixé après la clôture de l’offre, et la cotation à la Bourse des Philippines devrait débuter le 20 octobre.

(1 dollar = 62,6650 pesos philippins)