MYHOTELMATCH lance un partenariat avec Valpas pour protéger les voyageurs et les hôteliers contre les punaises de lit

MYHOTELMATCH (FR001400IE67 MHM), la plateforme de voyages de luxe nouvelle génération basée sur le matching, annonce la signature d’un nouveau partenariat avec Valpas offrant ainsi à ses partenaires hôteliers un produit différenciant pour protéger les voyageurs contre les punaises de lit.



Paris, ville la plus visitée au monde, subit en cette année 2023 une propagation des punaises de lit fulgurante. Selon la Direction Régionale de la Santé d’Île de France, plus de 8 500 cas d’infestations de punaises de lit ont été enregistrés au cours des 6 premiers mois de l’année, soit une augmentation de 60% par rapport à la même période l’année dernière. Au-delà de la capitale, c’est tout le territoire qui prend la mesure de problème qui pèse déjà sur les industries de l’hôtellerie et du tourisme. Une préoccupation encore renforcée à l’approche des Jeux Olympiques 2024, nécessitant une mobilisation générale de tous les acteurs du secteur et des pouvoirs publics.



Conscient que ce sujet majeur nuit aux hôteliers depuis de nombreuses années, MYHOTELMATCH avait déjà pris les devants en signant en juillet dernier un partenariat avec la société Valpas, start-up basée à Paris et Helsinki commercialisant une technologie innovante de protection permanente contre les punaises de lit sans recours aux pesticides.