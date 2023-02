MyFunds Office retient son premier gérant sud-américain

(NEWSManagers.com) - Le tierce partie marketeur MyFunds Office vient de nouer un partenariat de distribution avec le gérant chilien Moneda, a appris NewsManagers. Le contrat couvre la France, la Belgique, le Luxembourg, et Monaco, et concernera les investisseurs institutionnels, les banques privées, et les family offices.

Le TPM va distribuer les trois fonds de la maison :

Moneda Latin America Equities Fund

Moneda Latin America small cap fund

Moneda LATAM Corporate Credit Fund.

Moneda a été créé en 1984, et compte neuf milliards d'euros d'encours sous gestion.