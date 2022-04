MyFunds Office recrute une commerciale pour le Nord-Est et le Luxembourg

(NEWSManagers.com) - Le tiers partie marketer MyFunds Office vient de recruter Maroua Gasmi comme responsable commerciale. Elle couvrira la zone Nord-Est de l'Hexagone ainsi que le Luxembourg pour la clientèle CGPI et la clientèle Institutionnelle.

Issue d’une formation juridique en droit des affaires et en gestion de patrimoine, Maroua Gasmi a travaillé en banque privée et en gestion de patrimoine à la Société Générale et chez Crédit Agricole Île-de-France.