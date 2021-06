MyFunds Office noue un dernier partenariat avec un gérant américain

(NEWSManagers.com) - Le tierce partie marketeur MyFunds Office, qui a déjà conclu deux partenariats ces dernières semaines avec Bank of China et UBS AM, vient de signer avec le gérant américain Calamos Investments. La société de Jérôme Glodas va distribuer la stratégie Calamos Global Convertible Fund en France, en Belgique et à Monaco. Le fonds, géré par Eli Pars, comptait 570 millions de dollars (467 millions d'euros) d'encours à fin mars.

Il s'agit probablement du dernier accord de distribution signé cette année par MyFunds, son dirigeant ayant précisé à NewsManagers qu'il souhaitait limiter son offre à quinze fonds pour ses clients conseillers en gestion de patrimoine. Il envisage également de ne plus nouer d'accord pour la clientèle institutionnelle sur 2021.

Basé à Chicago, Calamos Investments est une société de gestion américaine multi-classes d'actifs fondée par John P. Calamos senior en 1977. A fin mars, elle comptait 35,9 milliards de dollars d'encours sous gestion.