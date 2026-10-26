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Mycronic reçoit une commande pour deux systèmes Prexision en Asie
information fournie par Zonebourse 26/10/2026 à 09:05

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La société suédoise d'électronique Mycronic annonce avoir reçu une commande portant sur un Prexision Lite 8 Evo et un Prexision MMS auprès d'un client existant en Asie, pour un montant total compris entre 12 et 14 MUSD.

Le Prexision Lite 8 Evo est un système de fabrication de masques conçu pour répondre aux exigences de production à coûts maîtrisés de photomasques standards destinés aux écrans, jusqu'au format G8. Sa livraison est prévue au 2e trimestre 2027.

Le Prexision MMS est un système de métrologie destiné au contrôle qualité des photomasques pour écrans. Il permet de mesurer la position des motifs gravés sur les photomasques. Sa livraison est attendue au 3e trimestre 2027.

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