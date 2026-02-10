mwb reste à "vendre" sur Airbus
mwb research estime que l'avionneur européen aborde la publication de ses résultats avec une performance opérationnelle solide, mais un potentiel de hausse limité, les livraisons restant le principal levier de résultats et la guidance 2026 devant être plus prudente qu'attendu.
Le bureau d'analyses anticipe une cible de livraisons autour de 870 appareils en 2026, inférieure aux attentes de marché proches de 900, après plusieurs années d'objectifs jugés trop ambitieux.
La note indique également que les risques concurrentiels augmentent, avec COMAC perçu comme un challenger crédible à partir de 2030, tandis que l'optimisme autour du programme FCAS "s'estompe" en raison de différends de gouvernance et d'un soutien politique en baisse, ce qui pèse sur la revalorisation du titre.
Pour rappel, FCAS est un programme de défense européen de nouvelle génération, mené principalement par la France, l'Allemagne et l'Espagne, visant à développer à l'horizon 2040 un système de combat aérien complet.
Le titre Airbus évolue à l'équilibre à Paris à mi-séance et affiche un repli de l'ordre de 2,5% depuis le début de l'année.
