mwb research reste à l'achat sur Bayer, tandis que DZ Bank rehausse sa cible
information fournie par Zonebourse 19/01/2026 à 15:14

mwb research a renouvelé lundi sa recommandation d'achat sur Bayer, assortie d'un objectif de cours de 54 euros, alors que la Cour suprême des Etats-Unis a accepté de se pencher sur l'affaire du Roundup avec une décision sur le fond attendue d'ici à la fin du mois de juin.

Selon le bureau d'études, cet examen marque un moment clé dans le litige lié à l'herbicide développé par Monsanto, en réduisant l'incertitude autour de la stratégie juridique mise au point par le groupe chimique allemand et en ouvrant une voie plus claire vers une possible résolution.

Même si le résultat du jugement est incertain, cette perspective offre une meilleure visibilité sur le titre, renforce le profil de risque de Bayer et soutient un allègement de la décote juridique, ajoute-t-il.

Chez DZ Bank, on considère que l'acceptation de l'examen du dossier par la plus haute juridiction américaine constitue également un succès important, bien que l'issue soit encore à déterminer, jugeant qu'une décision favorable permettrait à Bayer de réduire significativement les risques financiers liés au litige et d'entraîner une nouvelle diminution de la décote liée au risque.

En conséquence, DZ Bank relève son objectif de cours sur Bayer de 41 à 51 euros, tout en maintenant sa recommandation d'achat sur le titre.

