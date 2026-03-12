mwb research confirme son conseil sur Rheinmetall
information fournie par Zonebourse 12/03/2026 à 17:24
Le bureau d'études mwb research souligne que les résultats annuels montrent une rentabilité supérieure aux attentes, avec une marge opérationnelle de 18,5%, supérieure du consensus.
La note indique également que la prise de commandes reste solide, avec des entrées de commandes de 26 MdsEUR et un carnet atteignant 63 MdsEUR, offrant une bonne visibilité à long terme.
Le rapport ajoute toutefois que la guidance 2026 de 14 à 14,5 MdsEUR des ventes apparaît légèrement inférieure à certaines attentes du marché, en raison d'effets de calendrier et de différences de modélisation liées aux acquisitions.
Valeurs associées
|1 550,500 EUR
|XETRA
|+1,97%
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 12/03/2026 à 17:24:00.
