mwb research confirme son conseil acheteur sur TUI
information fournie par Zonebourse 20/02/2026 à 12:47
Selon mwb research, la baisse d'environ 13% du titre TUI depuis la publication des résultats du 1er trimestre reflète surtout des inquiétudes excessives sur le ralentissement des réservations en Allemagne et au Royaume-Uni, alors que la demande de voyages reste solide, notamment en Allemagne où 62% des sondés prévoient des séjours de plusieurs jours .
Le bureau d'études souligne par ailleurs une légère amélioration de la confiance des consommateurs britanniques en janvier et estime que les anticipations de marché ont déjà intégré l'impact du 1er trimestre, les estimations 2026 n'ayant été ajustées qu'à la marge.
Enfin, la note met en avant les progrès stratégiques dans le "dynamic packaging" ( 8% de passagers au 1er trimestre) et les ventes directes via l'application ( 26% sur un an), susceptibles de soutenir une revalorisation du titre à l'approche des résultats de la fin du 1er semestre.
Valeurs associées
|8,156 EUR
|XETRA
|-0,20%
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 20/02/2026 à 12:47:00.
