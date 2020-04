Muzinich lève 417M€ pour un fonds de prêts aux entreprises italiennes

(NEWSManagers.com) - Springrowth SGR, société de gestion italienne contrôlée par Muzinich & Co, a levé 417 millions d' euros pour le Fondo di Credito Diversificato per le Imprese. Il s' agit du premier fonds lancé en Italie dans le cadre du programme " diversified loans funds " sponsorisé par le Fonds européen pour les investissements.

Les capitaux ont été levés auprès d' investisseurs institutionnels italien et internationaux. Le fonds européen pour les investissements (FEI) et la Cassa Depositi e Prestiti ont été les investisseurs de référence de l' initiative. D' autres institutionnels ont participé, dont des compagnies d' assurance, des caisses de prévoyance, des fondations bancaires et des family office.

Le fonds accordera des prêts de moyen-long termes à des entreprises parallèlement à ceux octroyés par les banques. " Il dispose actuellement de 120 millions d' euros de liquidités prête à être investie pour soutenir les entreprises dans cette phase économique sans précédent " , précise Gianluca Oricchio, managing director de Muzinich & Co, citée dans un communiqué.

Par ailleurs, Springrowth étudie le lancement rapide d' un fonds de Rescue Financing qui aurait pour objectif d' apporter de la liquidité à court et moyen terme aux entreprises actuellement aux prises avec la crise, afin de sauver les emplois.

" Le groupe continuera à soutenir les entreprises italiennes de taille moyenne. Nous resterons actifs sur le marché en continuant à collaborer avec les entreprises et le système bancaire. Notre activité de financement ne sera pas stoppée par le Covid-19 " , a commenté George Muzinich, CEO de Muzinich and Co.