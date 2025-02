Muzinich commercialise un fonds à maturité 2029

Muzinich & Co , société de gestion spécialisée dans la dette d’entreprise publique et privée, lance le fonds Muzinich Global Fixed Maturity 2029. Ce fonds, qui s’inscrit dans la lignée des fonds précédents à maturité, s’appuie sur l’expertise de Muzinich sur la dette d’entreprise et la gestion de fonds datés. Le fonds est géré par la même équipe d’investissement, dirigée par Joseph Galzerano et Richard Smith.

Il est investi principalement dans des obligations investment grade internationales, tout en ayant la flexibilité d’investir dans des obligations high yield. L’équipe d’investissement ciblera un portefeuille largement diversifié d’obligations dont les maturités sont alignées sur sa date de maturité cible du 31 décembre 2029. Le fonds intègre aussi les critères environnementaux et/ou sociaux dans le cadre du processus d’investissement, ce qui lui permet d’être classé article 8 au titre de la réglementation SFDR.

Muzinich Global Fixed Maturity 2029 sera disponible à la vente en Irlande, en Belgique, en France, en Allemagne, au Luxembourg, en Espagne et en Suisse.

Laurence Marchal