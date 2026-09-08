Muzinich & Co. s’adjoint une responsable des institutions de prévoyance en Italie

Muzinich & Co. a recruté Anna Pontone au poste de responsable des clients sociétés qui agissent dans la domaine de la prévoyance en Italie.

L’intéressée rejoint la société de gestion spécialisée dans le crédit corporate en provenance de BNP Paribas Securities Services, où elle occupait le poste de senior sales manager pour les services de banque dépositaire et de conservation sur le marché institutionnel italien.

Ce recrutement s’inscrit dans une stratégie de renforcement de la présence de Muzinich sur le marché institutionnel et vise à répondre aux besoins grandissants du secteur de la prévoyance en Italie.

Depuis plus de dix ans, l’Italie représente l’un des principaux centres du groupe pour les marchés privés. Au cours des dix dernières années, Muzinich & Co. a investi plus de 1,7 milliard d’euros dans le pays à travers plus de 130 opérations en soutien aux entreprises de taille moyenne italiennes, avec une équipe dédiée de 21 professionnels de l’investissement basée à Milan.

Partie du direct lending, la plateforme italienne a ensuite lancé et développé trois lignes d’activité distinctes : direct lending, parallel lending et capital solutions. L’Italie accueille également l’AI Innovation Centre de Muzinich, centre dédié au développement de stratégies d’investissement systématiques et de modèles de décision fondés sur l’intelligence artificielle.