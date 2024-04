Muzinich & Co recrute Vincent Valles

Muzinich & Co. vient de recruter Vincent Valles en tant que responsable wholesale pour la France, Monaco, la Belgique et le Luxembourg.

Basé à Paris et directement rattaché à Anne Petit, l’intéressé rejoint les équipes parisiennes afin de renforcer la présence de la société de gestion sur le marché du wholesale en France, Monaco, Belgique francophone et Luxembourg et de poursuivre l’effort de développement engagé par Stéphane Rotceig et Charles-Henri Charrier sur ce segment

Vincent Valles rejoint Muzinich après avoir occupé le poste de directeur de la distribution France chez Candriam. Il a débuté sa carrière chez CM-CIC AM où il était responsable de la distribution externe. Vincent Valles a occupé des postes de responsable wholesale pour le groupe Exane, La Financière de l’Echiquier et DPAM plus récemment où il était responsable de la distribution en France et membre du comité ESG.

Laurence Marchal