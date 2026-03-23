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Muzinich & Co muscle son organisation avec trois nominations
information fournie par AOF 23/03/2026 à 14:28

(AOF) - Muzinich & Co annonce plusieurs nominations à des postes clés afin de renforcer sa capacité à capter les opportunités sur les marchés du crédit à l'échelle mondiale. Tatjana Greil Castro est nommée responsable mondiale des investissements. Elle supervisera l'ensemble des marchés du crédit publics et privés, avec pour mission de renforcer la discipline en matière de risque, de promouvoir l'excellence en investissement et de favoriser la collaboration entre les équipes.

Thomas Samson devient responsable mondial du High Yield, tout en conservant la direction des investissements européens sur ce segment. Il aura pour objectif d'optimiser l'organisation des équipes et de capter les meilleures opportunités sur ce marché à l'échelle globale.

Hugo Wheeler est nommé responsable des comptes internationaux et du marketing. Il sera chargé de développer les relations avec les grands investisseurs mondiaux et de soutenir la croissance des partenariats stratégiques, en coordination avec les équipes de distribution.

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