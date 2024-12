Muzinich & Co lance un fonds de fonds de dette privée globale

(AOF) - Muzinich & Co annonce le lancement de sa stratégie Global Direct Lending, un fonds de fonds qui veut ouvrir aux intermédiaires financiers français un nouvel accès à la dette d’entreprises privées européennes et américaines. Muzinich & Co vise la clientèle privée avec ce fonds investi dans les fonds Muzinich Pan-European Private Debt III et Muzinich US Private Debt II. Private Corner a été sollicité pour la structuration de ce produit à destination des conseillers en gestion de fortune et de patrimoine.

Avec un ticket d'entrée minimal de 100 000 euros, le portefeuille cible sous-jacent permettra une importante diversification géographique et sectorielle. Il se composera de PME et ETI affichant en moyenne un Ebitda entre 5 et 30 millions d'euros, sélectionnées et suivies par 43 professionnels répartis dans 9 bureaux en Europe et aux Etats-Unis. Le fonds est classé article 8 SFDR.