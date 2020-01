Muzinich a collecté 6Md$ en 2019

(NEWSManagers.com) - " Une année riche" . Muzinich & Co a enregistré l'an dernier une collecte nette de quelque 6 milliards de dollars, a indiqué ce 21 janvier Anne Petit, responsable pays pour la France, la Belgique, le Luxembourg et Monaco de Muzinich & Co, à l'occasion d'un point de presse. Les actifs sous gestion ont ainsi dépassé la barre des 38 milliards de dollars. Pour la partie francophone qui comprend outre la France, la Belgique, le Luxembourg et Monaco, la collecte s'est élevée à 1,1 milliard de dollars et les encours ressortent à 4,3 milliards de dollars.

Parmi les satisfactions de l'année écoulée, Anne Petit souligne l'intérêt marqué des investisseurs pour le fonds Global Short Duration Investment Grade, lancé en juillet dernier. Le fonds affiche désormais un encours d'environ 1 milliard de dollars. L'année 2020 ne sera peut--être pas aussi brillante mais les perspectives restent intéressantes. " Cette année ne sera pas aussi bonne que 2019 mais l'environnement reste favorable et la demande des investisseurs devrait rester soutenue" , a estimé Anne Petit.