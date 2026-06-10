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Mutares va vendre le groupe NEM Energy à Hyundai Heavy Industries Power Systems
information fournie par Zonebourse 10/06/2026 à 15:07

Mutares a signé un accord pour vendre sa société NEM Energy et sa filiale NEM Balcke-Dürr (NEM Energy Group) à Hyundai Heavy Industries Power Systems (HPS).

Les parties ont convenu de ne pas divulguer le prix d'achat ni les détails contractuels. La clôture de la transaction est actuellement prévue au troisième trimestre 2026.

NEM Energy Group, dont le siège est à Zoeterwoude, aux Pays-Bas, est un spécialiste actif à l'échelle mondiale dans la technologie de transfert de chaleur, occupant des positions de premier plan sur le marché des générateurs de vapeur à récupération de chaleur, des systèmes d'échappement et de dérivation ainsi que des solutions d'échangeurs de chaleur.

L'entreprise sert des clients internationaux dans les secteurs de la production d'électricité, du pétrole et du gaz, des applications industrielles, du nucléaire et de la transition énergétique émergente.

Au cours de l'exercice 2025, NEM Energy employait environ 470 personnes aux Pays-Bas, en Allemagne et en Inde.

Johannes Laumann, DSI de Mutares, a déclaré : " Le secteur de l'énergie connaît une dynamique exceptionnelle de la demande structurelle, et nous avons positionné NEM Energy parfaitement pour tirer parti de cet environnement. "

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