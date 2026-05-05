Musk voulait 80 milliards de dollars pour coloniser Mars, selon le témoignage du président d'OpenAI au procès

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le président d'OpenAI affirme que Musk voulait prendre le contrôle pour financer la colonisation de Mars

* Musk réclame 150 milliards de dollars de dommages-intérêts, dont les fonds seraient reversés à une organisation à but non lucratif

* OpenAI et SpaceX, la société de Musk, pourraient envisager d'importantes introductions en bourse

(Reformulation des cinq premiers paragraphes et ajout de détails sur l'investissement d'OpenAI) par Deepa Seetharaman et Jonathan Stempel

Le président d'OpenAI a déclaré mardi qu'Elon Musk était favorable à la transformation de la start-up d'intelligence artificielle en une société à but lucratif, mais qu'il souhaitait en avoir le contrôle total, en partie pour l'aider à lever 80 milliards de dollars afin de coloniser Mars.

Le témoignage de Greg Brockman est intervenu au cours de la deuxième semaine d'un procès en Californie qui pourrait déterminer l'avenir d'OpenAI, société qui a déclenché un engouement généralisé pour l'intelligence artificielle générative après avoir lancé son chatbot ChatGPT fin 2022.

OpenAI prévoit de dépenser 50 milliards de dollars en ressources informatiques en 2026, a déclaré M. Brockman devant le tribunal.

Musk a accusé OpenAI et son directeur général Sam Altman de l'avoir escroqué en lui faisant verser 38 millions de dollars à l'organisation à but non lucratif, pour ensuite la voir abandonner ses objectifs caritatifs et se transformer en société à but lucratif afin de s'enrichir.

L'homme le plus riche du monde réclame 150 milliards de dollars de dommages-intérêts à verser à l'organisation à but non lucratif, ainsi que la destitution d'Altman et de Brockman de leurs fonctions de direction. Musk a quitté le conseil d'administration d'OpenAI en février 2018.

MUSK VOULAIT UN CONTRÔLE TOTAL, TÉMOIGNE BROCKMAN

Lors de sa deuxième journée de témoignage, Brockman a déclaré qu'en 2017, Musk avait souhaité qu'OpenAI modifie sa structure organisationnelle, car il était trop difficile pour une organisation à but non lucratif de lever les fonds nécessaires à la construction de modèles d'IA avancés.

Brockman a déclaré que le fondateur de Tesla TSLA.O et de SpaceX avait clairement indiqué qu'il souhaitait devenir le dirigeant d'OpenAI si cela se produisait.

Altman était le seul autre candidat, a déclaré Brockman.

Brockman a décrit une réunion particulièrement intense au cours de laquelle Musk a déclaré qu'il méritait une participation majoritaire dans OpenAI en raison de son expérience en affaires. Selon Brockman, Musk a déclaré qu'il avait l'intention d'utiliser cette participation pour construire une ville autonome sur Mars.

“Il a dit qu’il avait besoin de 80 milliards de dollars pour créer une ville” sur Mars, a déclaré Brockman. “En fin de compte, il avait besoin d’un contrôle total.” Brockman a ajouté que Musk avait déclaré qu’il déciderait quand céderait le contrôle total.

Brockman a déclaré que la réunion avec Musk en août 2017 avait bien commencé. Il a expliqué que Musk avait récemment offert des Tesla à certains employés d’OpenAI en remerciement de leur travail, et que l’ancien directeur scientifique d’OpenAI, Ilya Sutskever, avait peint un portrait d’une Tesla pour l’offrir à Musk en signe de gratitude.

Mais selon Brockman, Musk s’est mis en colère lors de la discussion sur une structure de capital potentielle pour OpenAI qui ne lui plaisait pas, déclarant “Je refuse”.

Brockman a déclaré que Musk s’était levé et s’était approché si rapidement qu’il avait craint que Musk ne le frappe, mais au lieu de cela, Musk a pris le tableau de Sutskever et est sorti en trombe, affirmant qu’il suspendrait tout nouveau financement jusqu’à ce que les choses soient réglées.

SPACEX DONNE À MUSK UNE RAISON D'ALLER SUR MARS

Les avocats de Musk ont tenté de présenter Brockman comme quelqu’un qui voyait lui aussi des dollars en pensant à OpenAI.

Lundi, Brockman a déclaré que sa participation dans OpenAI valait près de 30 milliards de dollars. Il a également indiqué détenir des parts dans deux start-ups soutenues par Altman, ainsi qu’une participation de 1 % dans le fonds familial d’Altman.

Parmi les preuves versées au dossier figure également une note de journal datant de 2017 dans laquelle Brockman écrivait: “Financièrement, qu’est-ce qui me permettra d’atteindre le milliard de dollars?”

En mars 2019, OpenAI s’est restructurée en une entité à but lucratif régie par l’organisation à but non lucratif, ce qui lui a permis d’accepter des fonds provenant d’investisseurs extérieurs.

Depuis, l'entreprise a levé plus de 100 milliards de dollars pour recruter des chercheurs, acquérir de la puissance de calcul et se développer en vue d'une introduction en bourse potentielle d'un montant de 1 000 milliards de dollars cette année.

OpenAI a déclaré que Musk était aigri parce qu’il avait quitté son conseil d’administration avant que l’entreprise ne connaisse le succès, et qu’il souhaitait désormais en prendre le contrôle. L’entreprise a également affirmé que Musk avait intenté un procès pour renforcer sa propre société d’IA, xAI, qui a fusionné avec SpaceX en février.

SpaceX pourrait également entrer en bourse cette année, dans le cadre d'une introduction en bourse qui pourrait être plus importante que celle d'OpenAI.

Selon une déclaration d'enregistrement , le conseil d'administration de SpaceX a approuvé en janvier l'attribution à Musk de 200 millions d'actions restreintes à droit de vote privilégié si la valeur boursière de l'entreprise atteint 7 500 milliards de dollars et si elle crée une colonie permanente sur Mars comptant au moins 1 million de personnes.