Musk s'attend à ce que le logiciel de conduite autonome de Tesla obtienne l'approbation complète de la Chine au début de l'année 2026

Le directeur général de Tesla

TSLA.O , Elon Musk, a déclaré qu'il s'attendait à ce que le logiciel d'auto-conduite intégrale du constructeur automobile, un système d'aide à la conduite, soit pleinement approuvé en Chine au début de l'année prochaine.

"Nous avons une approbation partielle en Chine, et nous espérons avoir une approbation complète en Chine vers février ou mars", a déclaré Elon Musk lors de l'assemblée générale annuelle de l'entreprise jeudi.

Le ministère chinois de l'Industrie n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

La Chine est un marché important pour Tesla, mais sa part s'est effondrée à 8% au dernier trimestre par rapport à un pic de 15,4% au premier trimestre 2023, car les marques locales gagnent des clients avec des fonctions d'aide à la conduite similaires, souvent sans coût supplémentaire.

Le système Tesla, connu sous le nom de FSD, est partiellement approuvé en Chine depuis février. Auparavant, les propriétaires de Tesla pouvaient utiliser une option de pilotage automatique moins avancée et moins chère.

Cependant, pendant des années, certains acheteurs chinois de Tesla ont choisi de payer 64 000 yuans (9 000 $) pour le FSD en espérant que son déploiement complet ne prendrait pas beaucoup de temps, ce qui a fait de son absence d'approbation une source majeure de friction entre les propriétaires et le constructeur automobile.

Avec une approbation partielle, la FSD en Chine n'est pas à la hauteur de ses capacités aux États-Unis. Elle n'est pas autorisée à changer de vitesse, ce qui signifie que le véhicule ne peut pas effectuer un trajet d'une place de parking à l'autre de manière complètement autonome en Chine. Le système a également eu des difficultés à identifier les panneaux de signalisation locaux sur les routes chinoises.

(1 $ = 7,1230 yuans chinois)