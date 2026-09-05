Musk repousse les limites réglementaires avec le service de robotaxis "Cybercab" de Tesla

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(Ajoute le fait que les trajets sont payants au paragraphe 1)

* Tesla commence à proposer des trajets en robotaxi "Cybercab" à Austin, au Texas

* L'agence américaine de sécurité automobile ouvre une enquête sur la conformité du Cybercab

* Selon les experts, des zones d’ombre réglementaires pourraient aider Tesla à imposer le Cybercab sur la voie publique

* Tout conflit entre les autorités de régulation et Tesla pourrait aboutir devant les tribunaux

par Abhirup Roy

La course de Tesla

TSLA.O pour déployer ses robotaxis "Cybercab" mettra à l’épreuve les limites réglementaires, alors que le constructeur de véhicules électriques lance des courses payantes à bord de ces voitures sportives à deux places, dépourvues de volant, de pédales et de rétroviseurs.

Quelques heures seulement après un événement organisé dans le centre-ville d’Austin, au Texas, pour marquer ce lancement, l’Administration nationale de la sécurité routière (NHTSA) a annoncé avoir ouvert un audit portant sur environ 1 000 véhicules Cybercab afin d’évaluer comment Tesla a déterminé que ces voitures étaient conformes aux réglementations fédérales en matière de sécurité automobile.

Les autorités de régulation américaines limitent le déploiement commercial des véhicules qui ne respectent pas les normes de sécurité fédérales, vieilles de plusieurs décennies, rédigées pour des véhicules conduits par des humains et exigeant des commandes manuelles. Mais selon des experts du secteur, les zones d’ombre réglementaires et les antécédents contentieux d’Elon Musk pourraient donner à Tesla une chance d’imposer malgré tout une utilisation à grande échelle du "Cybercab".

Au milieu d’une effervescence suscitée par les fans et les influenceurs des réseaux sociaux dans le centre-ville d’Austin, au Texas, des "Cybercabs" ont été ajoutés à la flotte de robotaxis de Tesla, qui exploite désormais ses SUV Model Y, best-sellers de la marque. Tesla a déclaré que les trajets en "Cybercab" étaient ouverts à tous et ses dirigeants ont présenté les formules tarifaires.

Le "Cybercab" doré, doté de portes papillon, incarne la stratégie de Musk consistant à miser l’avenir de l’entreprise sur les logiciels de conduite autonome et la robotique. Ce pari a propulsé la capitalisation boursière de l’entreprise à 1.400 milliards de dollars, soit plus que la valeur combinée des principaux constructeurs automobiles mondiaux.

Contrairement à la plupart des autres pays, où les nouveaux modèles de véhicules et les nouvelles technologies doivent obtenir une autorisation réglementaire avant leur lancement, les constructeurs automobiles aux États-Unis peuvent les mettre en circulation sur la voie publique en certifiant eux-mêmes qu’ils respectent les normes fédérales.

"Je ne pense pas qu’il existe une interprétation raisonnable permettant de suggérer que le "Cybercab" puisse se conformer aux normes fédérales de sécurité des véhicules à moteur", a déclaré Michael Brooks, directeur exécutif du Center for Auto Safety, une association de défense des consommateurs.

Alors que la NHTSA s’efforce plus rapidement que d’habitude de modifier les normes de sécurité automobile et élabore parallèlement de nouvelles règles pour s’adapter aux véhicules sans conducteur, ses efforts, selon les experts, mettront probablement plus de temps à porter leurs fruits que ce que promet Musk.

Musk n’est toutefois pas du genre à attendre que la réglementation soit en place. "Tesla a toujours testé les limites et repoussé les frontières de la réglementation", a déclaré Philip Koopman, professeur d’ingénierie à l’université Carnegie Mellon et expert en sécurité des véhicules autonomes. "Je m’attends tout à fait à ce que Tesla teste les limites."

Musk pourrait proposer une "interprétation créative" de la réglementation automobile, affirmer que les "Cybercabs" sont conformes aux normes fédérales et "inonder le marché" avec ces véhicules, a expliqué Koopman. "Cela pourrait prendre des années à la NHTSA ou aux autorités de régulation des États pour régler la question. En attendant, Tesla pourrait déjà circuler sur les voies publiques."

Tesla n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

UN VÉHICULE SANS COMMANDES CONVENTIONNELLES

Tesla a commencé à fabriquer le "Cybercab" en avril, et Musk a promis que la production augmenterait "de manière exponentielle" plus tard dans l’année ou l’année prochaine. Lors de sa présentation en 2024, Musk avait déclaré que l’entreprise les vendrait également à moins de 30 000 dollars.

Depuis lors, Tesla a lancé un service de robotaxis payant et limité au Texas et en Floride avec ses SUV Model Y, best-sellers de la marque. Le robotaxi Model Y roule de manière autonome, mais il dispose des commandes manuelles requises par les normes de sécurité fédérales, ainsi que de conducteurs de secours dans certains véhicules.

Des experts se sont interrogés sur la capacité réelle des Tesla à rouler de manière autonome. Tesla a affirmé que son logiciel "Full Self-Driving", dont une version équipe les "Cybercabs", est jusqu’à dix fois plus sûr que les conducteurs humains, et que son service d’Austin a fonctionné sans accident mortel. Cependant, des entretiens menés par Reuters auprès de plusieurs anciens employés de Tesla ayant formé le logiciel de conduite autonome de l’entreprise ont montré que celui-ci continuait à rencontrer des difficultés avec des manœuvres de base.

"Aucune information publique concernant les capacités de Tesla ne suggère que l’entreprise soit près de pouvoir déployer de manière sûre et fiable un système de conduite automatisée dans le large éventail de conditions qui seraient requises pour un véhicule dépourvu de commandes conventionnelles", a déclaré Bryant Walker Smith, professeur de droit à l’université de Caroline du Sud spécialisé dans la réglementation de la conduite autonome.

LA VOIE VERS LES VOIES PUBLIQUES

Pour les véhicules qui ne respectent pas les normes de sécurité, la NHTSA propose une procédure de dérogation à laquelle les constructeurs automobiles peuvent prétendre. Le hic: elle plafonne le déploiement à 2 500 véhicules par an.

Le "Cybercab" de Tesla ne sera pas soumis à ce plafond, a déclaré Lars Moravy, directeur de l’ingénierie de l’entreprise, sur la plateforme de réseaux sociaux X en début d’année, sans donner plus de détails. Par le passé, la NHTSA avait indiqué que Tesla n’avait pas déposé de demande à cet effet.

Cela a alimenté les spéculations selon lesquelles Tesla aurait choisi de procéder à une autocertification, comme l’a suggéré Koopman.

Les précédents ne sont toutefois pas de bon augure: Zoox, la filiale d’Amazon qui commercialise un véhicule ressemblant à un four grille-pain sur roues, doté de deux banquettes face à face et dépourvu de commandes de conduite, a tenté la voie de l’autocertification et a échoué.

Après que Zoox eut certifié son véhicule, la NHTSA a ouvert une enquête qui s’est soldée par le retrait de la demande par Zoox. Néanmoins, environ un an plus tard, en juillet, Zoox a obtenu l'"exemption fédérale" autorisant un déploiement commercial limité.

Tout conflit entre la NHTSA et Tesla concernant l’autocertification de l’entreprise pourrait aboutir devant les tribunaux, ont déclaré à Reuters trois anciens hauts responsables de la NHTSA avant l’événement de jeudi. "Cela arrive de temps à autre et, surtout, la NHTSA n’a pas toujours gagné ces affaires", a déclaré l’un d’entre eux.