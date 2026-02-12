Musk réorganise xAI après la fusion de SpaceX et avant une introduction en bourse gigantesque

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Musk déclare que xAI s'est réorganisée pour accélérer l'exécution

*

La réorganisation fait suite au départ de plusieurs cofondateurs

*

La startup concurrence ses rivaux OpenAI et Google en redoublant d'efforts en matière de codage

(Ajouter des données sur le trafic web au paragraphe 5) par Juby Babu et Krystal Hu

Le milliardaire Elon Musk a remanié la direction de sa startup d'intelligence artificielle xAI en prévision d'une introduction en bourse qui pourrait être l'une des plus importantes jamais réalisées, après avoir fusionné l'entreprise avec sa société de fusées SpaceX. La réorganisation annoncée mercredi fait suite aux départs récents de plusieurs cofondateurs de la société d'intelligence artificielle créée il y a trois ans, ne laissant que la moitié des 12 cofondateurs initiaux de la startup et soulevant des questions sur la stabilité, alors que Musk cherche à concurrencer OpenAI et Google sur tous les fronts. "Nous nous organisons parce que nous avons atteint une certaine échelle. Nous organisons l'entreprise pour qu'elle soit plus efficace à cette échelle. Naturellement, lorsque cela se produit, certaines personnes sont mieux adaptées aux premières étapes d'une entreprise et moins bien aux étapes ultérieures", a déclaré M. Musk lors d'une réunion générale du personnel de xAI, selon une vidéo publiée par l'entreprise sur X. Ces changements interviennent après que les cofondateurs Tony Wu et Jimmy Ba ont annoncé dans des messages sur les réseaux sociaux qu'ils avaient démissionné cette semaine de la société d'intelligence artificielle qu'ils avaient lancée avec M. Musk.

Le trafic sur Grok.com, le site web de chatbot de xAI, bien qu'en croissance constante, reste un lointain troisième au niveau mondial, représentant environ 3,4 % du trafic de chatbot d'IA générative, contre 64,5 % pour ChatGPT et 21,5 % pour Gemini de Google, d'après les données de janvier de Similarweb.

DES AMBITIONS INTERSTELLAIRES Au cours de la réunion, M. Musk a présenté des projets visant à créer une entreprise d'IA à part entière, compétitive dans le domaine des grands modèles de langage, des systèmes de génération d'images et de vidéos et des outils de codage, xAI cherchant ainsi à rattraper ses rivaux. M. Musk et d'autres dirigeants ont déclaré que l'entreprise s'efforçait de recruter des talents, alors que la concurrence pour les meilleurs chercheurs en IA s'intensifie.

"Nous embauchons et nous recherchons des personnes intelligentes. Ce n'est pas un endroit où il est facile de travailler ... . C'est un travail pénible, mais nous avons, je suppose, des ambitions interstellaires", a-t-il déclaré. Les dirigeants ont souligné que l'accès à ce qu'ils ont décrit comme une grappe de formation équivalente à 1 million de GPU Nvidia H100 constituait un attrait pour les chercheurs, ainsi que les plans à plus long terme qui comprennent le lancement de centres de données orbitaux soutenus par SpaceX à ce que Musk a décrit comme le niveau de 100 à 200 gigawatts par an. SpaceX se prépare à l'une des plus grandes introductions en bourse jamais réalisées, après avoir annoncé la semaine dernière qu'elle achèterait xAI pour créer une société d'une valeur de 1,25 billion de dollars . Elle prévoit de s'introduire en bourse dans le courant de l'année pour aider à financer les ambitions de M. Musk de mettre en place des centres de données dans l'espace. L'entreprise a également souligné les progrès rapides qu'elle a réalisés dans les modèles de génération d'images et de vidéos, affirmant que xAI avait créé six fois plus d'images que le produit viral de Google, Nano Banana. Son chatbot Grok a également fait l'objet de critiques de la part de nombreux régulateurs et législateurs du monde entier en raison de la génération d'images explicites.

xAI a été réorganisée en quatre domaines principaux. Aman Madaan devrait diriger le modèle principal de Grok et les initiatives vocales, tandis que Manuel Kroiss dirigera les modèles de codage, ainsi que les efforts en matière d'infrastructure d'apprentissage automatique. Le cofondateur Guodong Zhang dirigera l'équipe Imagine de xAI, qui se concentre sur le multimédia, tandis que Toby Pohlen dirigera l'équipe Macrohard, qui dirige les efforts d'automatisation des processus de l'entreprise. Les dirigeants ont décrit le codage comme un domaine prioritaire, et Musk a déclaré qu'il s'attendait à ce que Grok Code devienne à la pointe de la technologie dans les deux ou trois mois, dans un domaine concurrentiel où OpenAI et Anthropic investissent tous deux massivement en raison d'une forte demande.

"Les choses vont évoluer, peut-être même d'ici la fin de l'année, jusqu'à ce qu'il ne soit plus nécessaire de coder. L'IA crée directement le binaire", a déclaré M. Musk.