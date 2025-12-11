Musk fait allusion à une possible introduction en bourse de SpaceX dans un post X après des rapports médiatiques

(Ajoute plus de contexte au paragraphe 5)

Le milliardaire Elon Musk a fait allusion mercredi à une possible introduction en bourse de SpaceX lors d'un échange sur les réseaux sociaux avec le journaliste spatial d'Ars Technica Eric Berger, à la suite d'informations faisant état d'une possible cotation du fabricant de fusées en 2026.

"Comme d'habitude, Eric a raison", a déclaré Musk sur , en réponse à un message de Berger intitulé "Voici pourquoi je pense que SpaceX va bientôt entrer en bourse", qui renvoyait à son article d'Ars Technica sur les projets d'introduction en bourse de SpaceX.

Reuters et d'autres ont rapporté mardi que SpaceX cherchait à lever plus de 25 milliards de dollars par le biais d'une introduction en bourse en 2026, ce qui pourrait porter l'évaluation du fabricant de fusées à plus de 1 000 milliards de dollars.

SpaceX n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

La société californienne est la deuxième startup privée la plus valorisée au monde après OpenAI, le fabricant de ChatGPT, selon les données de Crunchbase .

L'entrée en bourse de SpaceX à la valeur indiquée représenterait la deuxième introduction en bourse la plus riche de l'histoire, après celle de Saudi Aramco 2222.SE en 2019, d'une valeur de 1,7 trillion de dollars.

Reuters a précédemment rapporté que SpaceX avait entamé des discussions avec des banques pour lancer l'offre vers juin ou juillet de l'année prochaine.