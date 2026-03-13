Musk évince d'autres fondateurs de xAI alors que les efforts de codage de l'IA s'essoufflent, selon le FT

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Elon Musk a déclenché une nouvelle vague de suppressions d'emplois dans son entreprise d'IA xAI, avec d'autres cofondateurs poussés vers la sortie en raison de son mécontentement face à la sous-performance de la division de codage de la startup, a rapporté le Financial Times vendredi.

Le mois dernier, Musk a remanié la direction de xAI, en prévision d'une introduction en bourse qui pourrait être l'une des plus importantes jamais réalisées, après avoir fusionné l'entreprise avec sa société de fusées SpaceX.

Il a fait appel à des "réparateurs" de SpaceX et Tesla

TSLA.O pour auditer xAI, qui ont licencié plusieurs employés dont le travail était jugé inadéquat, selon le FT.

Le cofondateur Guodong Zhang, chef de l'équipe Imagine de xAI, a dit à ses collègues qu'il partait après avoir été blâmé pour les problèmes du produit de codage et relevé de ses fonctions principales par Musk, selon le rapport, citant deux personnes familières avec la décision.

Il a confirmé son départ dans un message sur X jeudi.

Zihang Dai, un autre cofondateur, aurait quitté xAI en début de semaine. Avec ces départs, l'entreprise d'IA, créée il y a trois ans, ne compte plus que deux des douze cofondateurs qui ont aidé Musk à créer xAI en mars 2023, selon le rapport.

SpaceX, qui a acheté xAI pour créer une entreprise de 1,25 billion de dollars , n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Le personnel de XAI s'est plaint que les bouleversements nuisent à son moral et l'empêchent d'atteindre son plein potentiel, selon le rapport du FT.

Les chercheurs continuent de quitter l'entreprise pour cause d'épuisement professionnel en raison des exigences de travail "extrêmement dures" de Musk ou après avoir reçu de meilleures offres de la part d'entreprises concurrentes.

Les recruteurs ont contacté des candidats qui avaient été rejetés précédemment pour leur proposer des offres d'emploi, souvent avec des conditions financières améliorées, selon le rapport.

"Ces dernières années, de nombreuses personnes talentueuses se sont vu refuser une offre ou même un entretien chez xAI. Je m'excuse", a déclaré Musk dans un billet X vendredi, ajoutant qu'il allait reprendre contact avec les candidats prometteurs.

jeudi, xAI a recruté Andrew Milich et Jason Ginsberg de la startup de génération de code Cursor.