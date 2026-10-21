Musk estime que la fusion entre SpaceX et Tesla est « une bonne idée », alors que les deux entreprises mettent en place des comités chargés de négocier l'accord

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le chiffre d'affaires lié à l'IA a été multiplié par plus de neuf pour atteindre 7,6 milliards de dollars, provenant principalement de la location de capacités informatiques

* Les dépenses d'investissement ont presque triplé pour atteindre 19,6 milliards de dollars, SpaceX ayant investi dans son infrastructure informatique

* Musk indique que les comités ne se sont pas mis d'accord sur les conditions de la transaction

* L'action SpaceX progresse de 8 % en séance prolongée après les déclarations de Musk

(Ajout de détails issus de la conférence téléphonique et de contexte aux paragraphes 2, 4 à 10; mise à jour des cours de l'action)

par Akash Sriram et Joey Roulette

Elon Musk a déclaré mardi qu’une fusion de ses deux sociétés, SpaceX SPCX.O et Tesla

TSLA.O , serait « une bonne idée » et qu’ils avaient formé des comités spéciaux pour discuter d’une union, ce qui a fait grimper de 8 % le cours de l’action de la société spatiale et technologique en séance prolongée.

La société avait auparavant annoncé son premier bénéfice en tant que société cotée en bourse et M. Musk a déclaré qu’il prévoyait un chiffre d’affaires annuel récurrent compris entre 500 milliards et 1 000 milliards de dollars d’ici fin 2027, alors que la demande d’espace pour ses centres de données explose grâce à l’essor de l’IA.

Musk a déjà suscité l’intérêt des actionnaires en évoquant l’idée d’une fusion entre SpaceX et Tesla, invoquant des chevauchements de plus en plus importants entre les deux entités. Les spéculations concernant le rachat du constructeur de véhicules électriques par l’entreprise spatiale ont récemment pris de l’ampleur , Barclays ayant laissé entendre la semaine dernière qu’un accord pourrait être annoncé avant l’assemblée générale annuelle de Tesla en décembre.

« Je pense que ce serait une bonne idée, mais la décision revient en réalité aux comités spéciaux des deux entreprises », a déclaré M. Musk, confirmant pour la première fois officiellement que les entreprises étaient en pourparlers. « Étant donné que je suis en situation de conflit d’intérêts, je ne peux pas participer aux discussions des comités spéciaux », composés d’administrateurs indépendants, a-t-il expliqué aux investisseurs lors d’une conférence téléphonique.

Les sociétés avaient constitué ces comités spéciaux à la demande des actionnaires, qui devraient en fin de compte approuver un accord, a-t-il ajouté.

« Je pense sincèrement qu’il y a beaucoup d’avantages à fusionner les deux entreprises, car nous sommes pratiquement à l’aube de la singularité de la superintelligence, et il y a beaucoup à gagner à coopérer dans le développement de logiciels de superintelligence, la conception de puces, Terafab bien sûr, la robotique, le lancement de masse en orbite avec la constellation Starmind, ainsi que la connectivité », a-t-il déclaré.

Terafab, la coentreprise de fabrication de puces entre les deux sociétés, devrait produire sa première puce d’essai vers mai ou juin de l’année prochaine et vise à atteindre la production en série d’ici le troisième trimestre 2028, a déclaré M. Musk lors de la conférence téléphonique.

M. Musk a ajouté qu’il serait prématuré de supposer qu’une fusion entre SpaceX et Tesla aurait lieu, soulignant que les comités spéciaux ne s’étaient pas mis d’accord sur les conditions de la transaction et pourraient ne jamais y parvenir. L’action Tesla a progressé de 1,8 % en séance prolongée.

M. Musk, l’homme le plus riche du monde, détient près d’un cinquième de Tesla et un peu moins de la moitié de SpaceX; selon les analystes, une fusion lui permettrait de prendre le contrôle de l’entité issue de la fusion.

Les discussions ont débuté ces dernières semaines et pourraient aboutir à l’acquisition de Tesla par SpaceX, a déclaré à Reuters une source proche du dossier, qui a souhaité rester anonyme car elle n’était pas autorisée à s’exprimer auprès des médias. Tesla travaille avec une banque d’investissement pour bénéficier de conseils dans le cadre de ces discussions, a précisé cette source.

LE CHIFFRE D’AFFAIRES DE L’IA MOTORISE LA TRANSFORMATION DE SPACEX

Le chiffre d’affaires de SpaceX a grimpé de 161 % pour atteindre 14,58 milliards de dollars au cours du trimestre clos le 30 septembre, par rapport à la même période de l’année précédente. Les revenus liés à l’IA ont été multipliés par près de 10 pour atteindre 7,56 milliards de dollars, provenant principalement de la location de capacité de centres de données à des développeurs tels qu’Anthropic, Alphabet’s GOOGL.O Google et Reflection AI, plutôt que de ses propres modèles.

Le troisième trimestre a apporté la preuve la plus évidente à ce jour que les investissements massifs de SpaceX dans l’IA se traduisent par des revenus, même si les dépenses en infrastructure informatique restent colossales — les dépenses d’investissement ont presque triplé pour atteindre 19,6 milliards de dollars.

Cette évolution redéfinit une entreprise dont le moteur financier a longtemps été son activité de services Internet Starlink et dont les ambitions à long terme reposent toujours sur la mise en service régulière des fusées Starship. Pour l’instant, cependant, son activité principale s’apparente davantage à celle d’un fournisseur de cloud qu’à celle d’un laboratoire d’IA.

Le directeur financier de SpaceX, Bret Johnsen, a déclaré que l’entreprise prévoyait entre 35 et 40 milliards de dollars de dépenses d’investissement au quatrième trimestre.

« SpaceX a livré le trimestre que les optimistes attendaient, du moins en termes de chiffre d’affaires », a déclaré Will Rhind, directeur général de la société de gestion d’actifs GraniteShares. « Tout tourne désormais autour de l’IA. Les contrats de calcul signés plus tôt cette année se transforment en chiffre d’affaires plus rapidement que beaucoup ne le pensaient. »

L'activité IA de l'entreprise englobe Grok, la plateforme de réseaux sociaux X et une activité de centres de données en pleine expansion. Cette activité a également dégagé un bénéfice au troisième trimestre, contre une perte il y a un an.

SpaceX a annoncé un résultat net de 4,4 milliards de dollars, contre une perte nette de 1,1 milliard de dollars un an plus tôt et des prévisions des analystes tablant sur un bénéfice de 1,57 milliard de dollars. Sur une base ajustée par action, le bénéfice s’est élevé à 45 centimes selon les calculs de l’IBES, dépassant ainsi l’estimation moyenne de 13 centimes.

LE NOMBRE D’ABONNÉS À STARLINK DÉPASSE LES PRÉVISIONS

La division Internet par satellite a continué d’élargir sa base d’abonnés, grâce à de nouveaux lancements de satellites et à une gamme croissante de services destinés aux particuliers, aux entreprises, à l’aviation, au secteur maritime et aux pouvoirs publics.

Starlink a atteint 13,6 millions d’abonnés au troisième trimestre, un chiffre supérieur aux 12,19 millions attendus par les analystes, mais cette croissance a un coût: le chiffre d’affaires mensuel moyen par abonné est passé de 99 dollars en 2023 à 69 dollars au troisième trimestre, en raison de son expansion à l’international avec des forfaits moins chers.

L’entreprise a indiqué que son expansion géographique au-delà des pays les plus riches pourrait, à terme, faire baisser le chiffre d’affaires moyen par utilisateur.

Starship, le système de fusée réutilisable de nouvelle génération de SpaceX, n’est pas encore entré en service commercial. Il devrait permettre le déploiement de satellites Starlink à plus grande bande passante et d’une infrastructure orbitale de calcul basée sur l’IA. La capacité de l’entreprise à faire de Starship un véhicule réutilisable de manière fiable est au cœur de sa stratégie à long terme.

Le segment spatial, qui comprend les lancements commerciaux, les missions gouvernementales et le développement de Starship, reste une source importante de coûts et d’incertitudes.