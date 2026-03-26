Musk demande au juge de revoir le verdict concernant Twitter et accuse le jury de s'être moqué de lui

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* Un avocat affirme que le jury s'est moqué de Musk sur le formulaire de verdict en faisant référence à "4,20 dollars"

* Le jury a jugé M. Musk responsable des déclarations affectant les actions de Twitter

* Les avocats des investisseurs considèrent que les inquiétudes concernant le verdict sont sans fondement

(Ajoute les commentaires des avocats des investisseurs, les détails du verdict, les paragraphes 7 à 10) par Jonathan Stempel

Un avocat d'Elon Musk a exhorté un juge fédéral à revoir le récent verdict du jury selon lequel M. Musk a fraudé les investisseurs de Twitter lors de l'achat de la société de médias sociaux, affirmant que les jurés ont utilisé le verdict de manière inappropriée pour "envoyer un message" en le déclarant responsable.

Dans une lettre déposée jeudi au tribunal fédéral de San Francisco, l'avocat de M. Musk, Alex Spiro, a accusé les jurés de s'être "moqués" de son client en écrivant le chiffre "4,20 dollars" en bleu vif sur le formulaire de verdict, alors que les autres mentions étaient écrites en noir.

Le chiffre 420 est associé à la culture de la marijuana. M. Musk, la personne la plus riche du monde, a souvent mentionné le chiffre 420 dans des interviews et des tweets, et l'a utilisé dans ses activités professionnelles.

Il a évalué Twitter, aujourd'hui connu sous le nom de X, à 54,20 dollars par action lors de son rachat pour 44 milliards de dollars.

M. Spiro a déclaré que la "plaisanterie numérique" du jury était "sans aucun doute intentionnelle" et que, ajoutée à d'autres erreurs de procès présumées, elle remettait en question le verdict du 20 mars, selon lequel les dommages et intérêts pourraient atteindre 2,5 milliards de dollars. Il a déclaré qu'une "enquête plus approfondie" par le juge de district Charles Breyer, qui supervise l'affaire, était nécessaire.

"La conclusion inéluctable qui se dégage du formulaire de verdict est que le jury a jugé approprié d'utiliser son verdict pour envoyer un message à M. Musk, au lieu de s'acquitter correctement de son devoir solennel de rendre un verdict juste", a écrit M. Spiro.

Frank Bottini et Mark Molumphy, deux des avocats des investisseurs, ont déclaré dans un communiqué commun que la lettre de M. Spiro était sans fondement.

"Il est regrettable que M. Musk ait à nouveau décidé de critiquer le tribunal et le jury, plutôt que d'assumer la responsabilité de sa propre conduite", ont déclaré Bottini et Molumphy. "Compte tenu des preuves accablantes présentées lors du procès, il est inadmissible d'attaquer un jury extrêmement diligent simplement parce qu'il a fait son travail."

M. MUSK A ÉGALEMENT UTILISÉ LE MOT "420" CHEZ TESLA

Les jurés ont jugé M. Musk responsable de deux déclarations qu'il a faites peu de temps après l'annonce du rachat, dans lesquelles il se demandait si Twitter était envahi par de faux comptes et des comptes de spam, connus sous le nom de "bots".

Ils ne l'ont pas jugé responsable d'une troisième déclaration sur les bots, ni d'une tentative d'escroquerie.

Les investisseurs de Twitter ont déclaré que M. Musk avait critiqué l'entreprise pour la forcer à renégocier son offre ou à le laisser se retirer.

Ils ont déclaré que les commentaires de M. Musk avaient nui au cours de l'action de Twitter, entraînant des pertes lorsqu'ils ont vendu leurs actions à des prix dérisoires. L'acquisition a été finalisée en octobre 2022.

M. Musk a également utilisé 420 dans le cadre de son entreprise de voitures électriques Tesla TSLA.O .

En 2020, par exemple, il a réduit le prix de la Model S de Tesla de 4 %, à 69 420 $.

Deux ans plus tôt, il avait tweeté qu'il disposait d'un "financement sécurisé" pour privatiser Tesla au prix de 420 dollars par action. Ce tweet a donné lieu à un procès civil pour fraude de la part de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, que M. Musk a ensuite réglé à l'amiable .