Musk aurait ordonné un ralentissement du service Starlink utilisé par l'armée ukrainienne, selon le WSJ

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Elon Musk a ordonné la semaine dernière le ralentissement d’une version de niveau militaire du service de satellites Starlink SPCX.O de SpaceX, dont dépend l’Ukraine, a rapporté mardi le Wall Street Journal, citant des responsables américains et des sources proches du dossier.

Musk, SpaceX et la Maison Blanche n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters. Reuters n’a pas pu vérifier immédiatement cette information.

L’Ukraine utilise Starlink pour ses communications sur le champ de bataille et ses opérations de drones. La restriction de ce service satellite a entravé les missions de drones d’attaque et de défense aérienne menées par le pays contre la Russie.

Musk et le président américain Donald Trump ont discuté de la décision concernant Starlink lors d’un entretien téléphonique peu après que le ralentissement a été rendu public, alors que le président faisait campagne la semaine dernière, selon cet article , qui précise que les deux hommes avaient également abordé la question avant la décision de limiter Starlink.

Reuters avait rapporté en exclusivité que l’ordre de limiter le système satellitaire provenait de l’intérieur de la Maison Blanche.

Trump a déclaré la semaine dernière qu’il ne pensait pas que lui-même ou Musk soient responsables de la perte d’accès à Starlink par l’Ukraine, tandis que Musk a indiqué que toute limitation de vitesse ou d’utilisation de Starship était décidée par l’armée américaine ou le président.

Les relations du président ukrainien Volodimir Zelensky avec Washington ont atteint un nouveau creux après que Trump a annoncé un accord pour acheter du diesel russe et levé les nouvelles sanctions contre Moscou. Trump a également demandé à Kyiv de cesser d’attaquer les raffineries russes et a exhorté les Ukrainiens à remplacer Zelensky.

Zelensky, qui se trouve actuellement à Oslo dans le but de rétablir les relations avec les États-Unis, a déclaré mardi avoir abordé des questions, notamment « la situation concernant Starlink/Starshield, qui doit être rétablie », avec le secrétaire d’État américain Marco Rubio.

Le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, a déclaré mardi que Washington n’avait pas privé l’Ukraine de la possibilité d’accéder au réseau satellitaire de Starlink , mais a laissé entendre que le problème résidait dans les conditions d’utilisation auxquelles Kyiv devait se conformer.