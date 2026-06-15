Musk affirme que SpaceX pourrait générer 1.000 milliards de dollars de chiffre d'affaires d'ici 2030

Elon Musk a déclaré dimanche que sa société de fusées, SpaceX SPCX.O , pourrait générer 1 000 milliards de dollars de chiffre d'affaires d'ici 2030. Il a fait cette déclaration deux jours après l'entrée en boursede la société , qui a été évaluée à plus de 2 000 milliards de dollars.

“Et je serais surpris si le chiffre d'affaires n'était pas supérieur à 1 000 milliards de dollars en 2031,” a-t-il écrit sur sa plateforme de réseaux sociaux X, en réponse au journaliste et commentateur financier Jon Erlichman.

Vendredi, SpaceX est devenue la sixième plus grande entreprise américaine, consolidant ainsi le statut de Musk en tant que premier « trillionnaire » au monde.

Cependant, l'entreprise génère encore bien moins de bénéfices que des géants technologiques de valeur similaire tels que Broadcom AVGO.O et Amazon.com AMZN.O .

En 2025, le chiffre d'affaires de SpaceX a bondi à 18,67 milliards de dollars, contre 14,02 milliards un an plus tôt, mais l'entreprise est passée d'un bénéfice de 791 millions de dollars à une perte nette de 4,94 milliards de dollars.

Certains analystes de Wall Street se montrent prudents quant à la croissance de l'entreprise.

Goldman avait estimé que le chiffre d'affaires de SpaceX dépasserait 470 milliards de dollars en 2030, tandis que Morgan Stanley prévoyait qu'il atteindrait près de 330 milliards de dollars, selon un article du Wall Street Journal publié au début du mois.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))