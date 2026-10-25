Musk affirme que SpaceX a levé 40 milliards de dollars dans le cadre d'une opération d'emprunt et prévoit une vague de restructurations dans le secteur du « néocloud »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La dette remboursable par anticipation permettra de financer les livraisons de GPU prévues au cours des premier et deuxième trimestres

* Musk prévoit des faillites et une consolidation dans le secteur du « néocloud », les fournisseurs spécialisés dans l’IA ne pouvant plus accéder au marché de la dette

(Ajout de contexte au paragraphe 1, et d’informations générales aux paragraphes 6 à 9)

Elon Musk a déclaré dimanche que SpaceX SPCX.O avait conclu un financement par emprunt de 40 milliards de dollars destiné à l’acquisition de processeurs graphiques, soulignant ainsi la flambée des coûts liés au développement de capacités de calcul pour l’IA.

Dans un message publié sur X, Musk a attribué le succès de cette levée de fonds à la notation « investment grade » de l’entreprise et aux revenus générés par ses activités d’Internet par satellite Starlink et de lancement de fusées.

Le message de Musk ne permettait pas de déterminer immédiatement ce qu’il entendait par « conclu » ni si les investisseurs s’étaient mis d’accord sur le prix de la dette.

« Il s’agit principalement d’une dette remboursable par anticipation destinée à l’achat de GPU qui arriveront au cours des premier et deuxième trimestres. Ce n’est pas un facteur majeur pour ce trimestre », a précisé Musk dans son message.

Pour le quatrième trimestre, l’entreprise prévoit entre 35 et 40 milliards de dollars de dépenses d’investissement, selon son directeur financier, Bret Johnsen.

Reuters avait rapporté au début du mois que SpaceX était en pourparlers avec des banques et des gestionnaires d’actifs afin de lever 40 milliards de dollars pour l’achat de puces d’intelligence artificielle Nvidia NVDA.O .

Ce financement met en évidence les besoins en capitaux colossaux liés à l’essor de l’IA, alors que les entreprises technologiques se livrent à une course effrénée pour s’assurer l’accès à des processeurs de pointe et mettre en place l’infrastructure informatique nécessaire au développement de l’IA.

Musk a déclaré que les marchés de la dette « ont presque entièrement coupé l’accès au financement à toute entreprise ne disposant pas de revenus substantiels indépendants des centres de données d’IA ».

En conséquence, il a prédit que les entreprises de « néocloud » seraient confrontées à une consolidation importante et à des faillites, avant d’ajouter que SpaceX n’achèterait aucune solution de « néocloud », qualifiant cette démarche d’« inutile ».

Contrairement aux grandes entreprises de cloud qui desservent un large éventail de secteurs, les « néoclouds » tels que Nebius NBIS.O et CoreWeave CRWV.O se concentrent principalement sur une clientèle technologique et proposent des capacités sur mesure pour les technologies d’IA.

Les investisseurs ont commencé à parier contre les entreprises américaines de « néocloud » et de centres de données, après qu’une vague de ventes massives a été déclenchée par la crainte que leur expansion dans l’IA, financée par l’endettement, ne devienne insoutenable.

INVESTISSEMENT DANS L'IA, FABRICATION DE PUCES

Le chiffre d’affaires de SpaceX a grimpé de 161% par rapport à l’année précédente, pour atteindre 14,58 milliards de dollars au cours du trimestre clos le 30 septembre. Le chiffre d’affaires lié à l’IA a été multiplié par près de 10 pour s’établir à 7,56 milliards de dollars, ce qui constitue la preuve la plus évidente à ce jour que les investissements massifs de SpaceX dans l’IA portent leurs fruits.

Cette évolution redéfinit une entreprise dont le moteur financier a longtemps été son activité de services Internet par satellite Starlink et dont les ambitions à long terme reposent toujours sur la mise en service régulière des fusées Starship.

Terafab, la coentreprise de fabrication de puces entre SpaceX et Tesla TSLA.O à Austin, devrait produire sa première puce d’essai vers mai ou juin de l’année prochaine, son objectif étant d’atteindre la production en série d’ici le troisième trimestre 2028.

Musk a déclaré aux investisseurs lors d’une conférence téléphonique la semaine dernière qu’une fusion de ses deux entreprises serait « une bonne idée », invoquant les chevauchements croissants entre elles.

Avant son introduction en bourse très médiatisée, SpaceX avait mentionné, dans son formulaire S-1, que « la fabrication de nos propres processeurs graphiques » figurait parmi les dépenses d’investissement substantielles qu’elle entreprenait, avertissant ainsi les investisseurs potentiels de ses importants projets de dépenses pour développer l’IA et d’autres technologies.