Musk affirme qu'il n'était pas au courant que son chatbot Grok générait des images explicites de mineurs

Le patron du réseau social X, Elon Musk, a déclaré mercredi qu'il n'était pas au courant d'"images de mineurs nus" générées par le chatbot Grok développé par son entreprise xAI, tandis que l'examen de l'outil d'intelligence artificielle (IA) s'intensifie à travers le monde.

"Je n'ai pas connaissance d'images de mineurs nus générées par Grok. Littéralement zéro", a déclaré mercredi Elon Musk dans un post sur X (ex-Twitter).

Le commentaire d'Elon Musk sur le réseau social X intervient alors que xAI et X font l'objet d'un examen de plus en plus minutieux à l'échelle mondiale.

La semaine dernière, X a réduit la capacité de Grok à générer ou à modifier publiquement des images pour de nombreux utilisateurs.

Des experts du secteur et des organismes de surveillance ont toutefois déclaré que Grok était toujours en mesure de générer des images sexuellement explicites et que les restrictions, telles que le blocage payant de certaines fonctionnalités, pourraient ne pas empêcher totalement l'accès à des outils d'image d'IA plus avancés.

La semaine dernière, trois sénateurs démocrates américains ont demandé à Apple AAPL.O et Google GOOGL.O de retirer X et son chatbot d'IA intégré Grok de leurs plateformes de téléchargement d'applications, en raison de la diffusion d'images sexuelles non consensuelles de femmes et de mineurs sur la plateforme.

Une coalition de groupes de femmes, d'organismes de surveillance technologique et d'activistes progressistes a également appelé les géants de la technologie à prendre une mesure similaire.

Elon Musk a rappelé mercredi que Grok est programmé pour refuser les demandes illégales et qu'il doit se conformer aux lois de chaque pays ou État.

"Évidemment, Grok ne génère pas spontanément des images, il le fait uniquement en fonction des demandes de l'utilisateur", a ajouté Elon Musk.

Elon Musk a déclaré plus tôt sur X que toute personne utilisant Grok pour créer du contenu illégal subirait les mêmes conséquences que si elle téléchargeait du contenu illégal.

Au Royaume-Uni, la loi devrait être modifiée cette semaine pour criminaliser la création de telles images, tandis que le Premier ministre du pays Keir Starmer a déclaré mercredi que X s'efforçait de se conformer aux nouvelles règles.

Des pays comme la Malaisie et l'Indonésie ont déjà bloqué l'accès à Grok et intentent des actions en justice contre X et xAI, l'entreprise spécialisée dans l'intelligence articielle d'Elon Musk, au motif qu'ils n'ont pas réussi à empêcher les contenus préjudiciables et à protéger les utilisateurs.

(Rédigé par Akash Sriram à Bangalore ; version française Coralie Lamarque, édité par Kate Entringer)