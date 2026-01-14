Musk affirme qu'il n'était pas au courant que Grok générait des images explicites de mineurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'une citation de l'article de X et du contexte dans les paragraphes 2, 6 à 11)

Elon Musk a déclaré mercredi qu'il n'était pas au courant des "images de mineurs nus" générées par le chatbot Grok de xAI, alors que l'examen de l'outil d'IA s'intensifie dans le monde entier.

"Je n'ai pas connaissance d'images de mineurs nus générées par Grok. Littéralement zéro", a déclaré M. Musk dans un post X.

Le commentaire de Musk sur la plateforme de médias sociaux X intervient alors que xAI et X font face à une surveillance mondiale croissante, y compris des appels de législateurs et de groupes de défense pour qu'Apple AAPL.O et Google GOOGL.O retirent Grok des magasins d'applications, des enquêtes gouvernementales, et des interdictions ou des actions en justice dans des pays tels que la Malaisie et l'Indonésie.

Musk a rappelé que Grok est programmé pour refuser les demandes illégales et doit se conformer aux lois de n'importe quel pays ou État.

"Évidemment, Grok ne génère pas spontanément des images, il le fait uniquement en fonction des demandes de l'utilisateur", a déclaré Musk.

Musk a déclaré plus tôt sur X que toute personne utilisant Grok pour produire du contenu illégal subirait les mêmes conséquences que si elle téléchargeait du contenu illégal.

La semaine dernière, trois sénateurs démocrates américains ont demandé à Apple et à Google (Alphabet) de retirer X et son chatbot d'IA intégré Grok de leurs boutiques d'applications, en raison de la diffusion d'images sexuelles non consensuelles de femmes et de mineurs sur la plateforme.

Une coalition de groupes de femmes, d'organismes de surveillance technologique et d'activistes progressistes a également appelé les géants de la technologie à prendre une mesure similaire.

La semaine dernière, X a réduit la capacité de Grok à générer ou à modifier publiquement des images pour de nombreux utilisateurs. Toutefois, des experts du secteur et des organismes de surveillance ont déclaré que Grok était toujours en mesure de produire des images sexuellement explicites et que les restrictions, telles que le blocage payant de certaines fonctionnalités, pourraient ne pas bloquer totalement l'accès à des outils d'image d'IA plus profonds.

Au Royaume-Uni, la loi devrait être modifiée cette semaine pour criminaliser la création de telles images, et le Premier ministre Keir Starmer a déclaré mercredi que X s'efforçait de se conformer aux nouvelles règles.

Des pays comme la Malaisie et l'Indonésie ont déjà bloqué l'accès à Grok et intentent des actions en justice contre X et xAI, l'unité d'IA de Musk, au motif qu'ils n'ont pas réussi à empêcher les contenus préjudiciables et à protéger les utilisateurs.