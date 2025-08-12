Musk accuse Apple de violation de la législation antitrust et annonce que xAI intentera une action en justice

Elon Musk a accusé Apple AAPL.O de se livrer à des violations de la législation antitrust en rendant impossible à toute entreprise d'intelligence artificielle autre qu'OpenAI d'atteindre la première place dans le classement de l'App Store, qualifiant cela de "violation sans équivoque de la législation antitrust"

"xAI intentera une action en justice immédiate", a déclaré Elon Musk dans un message X lundi.

xAI, Apple et OpenAI n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Plus tôt dans la journée, le chef de Tesla Elon Musk a remis en question les pratiques de mise en avant des applications de l'App Store du fabricant de l'iPhone .

"Hey @Apple App Store, pourquoi refusez-vous de mettre X ou Grok dans votre section 'Must Have' alors que X est l'application d'information n°1 dans le monde et que Grok est n°5 parmi toutes les applications? Êtes-vous en train de faire de la politique?", a-t-il déclaré dans un autre message sur la plateforme de médias sociaux.