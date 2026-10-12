Musk a dépensé 366 millions de dollars pour aider les républicains à conserver le contrôle du Congrès

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par Dawn Kopecki

Elon Musk a dépensé jusqu’à présent environ 366 millions de dollars pour les élections de mi-mandat de 2026 , dont 276 millions depuis juillet seulement, afin d’aider les républicains à conserver le contrôle du Congrès, alors même que les chances des démocrates de reprendre la Chambre des représentants et le Sénat américains se sont améliorées.

La générosité de Musk, déjà rapportée par le New York Times, fait de l’homme le plus riche du monde probablement le plus grand donateur politique de la campagne électorale de cette année, selon les registres de financement des campagnes.

Les enjeux sont importants pour Musk, les démocrates de la Chambre des représentants réclamant des enquêtes sur ses contrats gouvernementaux en tant que directeur général de la société aérospatiale SpaceX SPCX.O , ainsi que sur son travail à la tête du Département de l’efficacité gouvernementale sous la présidence de Donald Trump .

Voici le détail de ses dépenses politiques, confirmé par un porte-parole de son super PAC, America PAC.

* Musk a dépensé 366 millions de dollars depuis le début de ce cycle électoral, qui a débuté le 1er janvier 2025.

* Sur ce montant, Musk a versé au moins 276 millions de dollars à des groupes républicains et à son propre super PAC depuis juillet. Sur les 276 millions de dollars de dons effectués au troisième trimestre: * 158 millions de dollars ont été versés au Senate Leadership Fund, le super PAC créé pour aider à faire élire des républicains au Sénat et aligné sur le leader de la majorité au Sénat, John Thune, un républicain du Dakota du Sud. * 20 millions de dollars ont été versés au Congressional Leadership Fund, le super PAC créé pour les républicains de la Chambre des représentants et aligné sur le président de la Chambre, Mike Johnson, un républicain de Louisiane. * 76 millions de dollars ont été versés au Musk’s America PAC. * 10 millions de dollars ont été versés au “Lone Star Liberty PAC”, qui soutient la candidature du procureur général républicain Ken Paxton au Sénat américain au Texas, où les derniers sondages le placent au coude à coude avec le démocrate James Talarico. * 10 millions de dollars ont été versés à la Republican Governors Association. * 2 millions de dollars ont été versés à l’Association des procureurs généraux républicains.

* Le “America PAC” soutient des candidats républicains dans sept États clés et dans près de trois douzaines de circonscriptions de la Chambre des représentants.

* Ces nouveaux dons seront rendus publics jeudi, date à laquelle de nombreux super PAC sont tenus de divulguer leurs dépenses du troisième trimestre.

* Musk a également versé davantage de fonds par l’intermédiaire d’organisations qui ne divulguent pas l’identité de leurs donateurs, selon un article du New York Times et comme l’a confirmé un porte-parole d’America PAC.

* Musk a dépensé environ 290 millions de dollars au cours du dernier cycle électoral.