Musk a acheté pour 1,4 milliard de dollars d'actions SpaceX l'année dernière, rapporte The Information

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Elon Musk a augmenté sa participation dans SpaceX l'année dernière en achetant pour 1,4 milliard de dollars d'actions à des employés actuels et anciens, a rapporté The Information mardi.
Reuters n'a pas pu vérifier cette information dans l'immédiat.
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