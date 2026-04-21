Musk a acheté pour 1,4 milliard de dollars d'actions SpaceX l'année dernière, rapporte The Information

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Elon Musk a augmenté sa participation dans SpaceX l'année dernière en achetant pour 1,4 milliard de dollars d'actions à des employés actuels et anciens, a rapporté The Information mardi.

Reuters n'a pas pu vérifier cette information dans l'immédiat.