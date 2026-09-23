Muse de Meta ravive les craintes concernant les gagnants et les perdants à l'heure où l'agent IA personnel fait son apparition

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'ascension fulgurante de Muse divise Wall Street face aux craintes liées au bouleversement provoqué par l'IA

* Deux semaines après son lancement, Muse arrive en tête des téléchargements d’applications aux États-Unis et au Canada

* Les investisseurs craignent que les achats guidés par l’IA ne sapent la fidélité des clients

* Selon les analystes, les craintes de bouleversement dans le secteur financier seraient peut-être exagérées

* Les partenaires de Meta, tels que Shopify et PayPal, sont les premiers gagnants

par Johann M Cherian et Akash Sriram

Muse de Meta META.O , le premier produit grand public majeur lancé sous la direction d’Alexandr Wang depuis sa nomination à la tête des activités d’IA de l’entreprise l’année dernière, a influencé de manière divergente les actions américaines cette semaine.

Muse, qui permet aux utilisateurs de déléguer des tâches telles que les achats, la réservation de voyages et le remplissage de formulaires à un agent IA, a dépassé ChatGPT en tant que première application gratuite sur l’App Store d’Apple et le Google Play Store aux États-Unis et au Canada.

L’application a enregistré 2,8 millions de téléchargements dans les deux semaines suivant son lancement, affichant une croissance quotidienne moyenne des téléchargements de 55% au cours des 10 premiers jours, selon la société d’analyse de marché Sensor Tower.

Les investisseurs craignaient que l’envergure de Meta ne transforme Muse en un puissant outil de comparaison des prix, permettant aux consommateurs de trouver plus facilement des alternatives moins chères et affaiblissant ainsi la fidélité qui retient souvent les utilisateurs auprès des fournisseurs en place.

Cette évolution a pesé sur plusieurs secteurs cette semaine, tandis que Meta et les entreprises liées aux infrastructures d’IA ont rebondi.

« Meta a vraiment mis le doigt sur une mine d’or ici, et toute entreprise qui s’associe à Muse devrait, à mon sens, en être clairement bénéficiaire d’emblée. Quant aux perdants nets, il faudra simplement plus de temps pour les identifier », a déclaré Michael O’Rourke, stratège en chef des marchés chez JonesTrading.

INQUIÉTUDES DANS TOUS LES SECTEURS

Les valeurs financières ont été les plus durement touchées lors de la séance précédente et sont restées sous pression mercredi, en raison des craintes que l’agent d’IA n’incite les utilisateurs à opter pour des contrats moins chers.

Les grandes banques telles que JPMorgan JPM.N et Wells Fargo WFC.N ont perdu plus de 3% chacune depuis le début de la semaine, tandis que la société de courtage Charles Schwab

SCHW.N a reculé de près de 5%. Les assureurs tels que Marsh

MRSH.N et Arthur J. Gallagher AJG.N ont quant à eux reculé respectivement de 2,4% et 4,6%.

Art Hogan, stratège en chef des marchés chez B. Riley Wealth, a toutefois déclaré que ces craintes de bouleversement étaient exagérées.

« Si vous comptez confier la gestion de vos finances à une solution que Muse a trouvée pour vous, c’est que vous n’étiez probablement pas, au départ, un client important pour les acteurs de ce secteur. La gestion d’actifs ne se résume pas à savoir qui propose le prix le plus bas », a-t-il déclaré.

Les sociétés de réservation telles que TripAdvisor TRIP.O et Booking Holdings BKNG.O , qui reposent sur des modèles d’abonnement, ont perdu plus de 6% cette semaine.

Planet Fitness PLNT.N a chuté de 17%, tandis que le New York Times NYT.N a perdu 10%.

Parmi les autres titres en baisse, on trouve des sociétés de VTC telles qu’Uber UBER.N et Lyft LYFT.O , ainsi que la plateforme de livraison de repas en ligne DoorDash DASH.O .

LES PLUS GRANDS GAGNANTS

L'action Meta a bondi de près de 13% cette semaine et s'apprête à enregistrer sa cinquième semaine consécutive de hausse.

Ces gains ont été alimentés par les anticipations selon lesquelles cette application grand public pourrait générer un chiffre d’affaires annuel supplémentaire, Truist Securities estimant qu’il atteindrait au moins 28,5 milliards de dollars d’ici l’exercice 2030.

Les actions cotées aux États-Unis de la société canadienne Shopify SHOP.O ont bondi de 11,4% cette semaine, après l’annonce de l’utilisation de Muse pour le traitement des paiements . La plateforme de paiement PayPal PYPL.O a légèrement progressé après avoir annoncé qu’elle permettrait à ses utilisateurs de découvrir des produits et de finaliser leurs achats via cet agent IA.

Des entreprises privées, notamment Stripe et Ticketmaster, ont également conclu des accords similaires avec Meta.

UNE DEMANDE ACCRUE EN INFRASTRUCTURES D’IA

Des applications telles que Muse pourraient stimuler la demande en puissance de calcul dédiée à l’IA, accélérant ainsi le développement des infrastructures d’IA et profitant aux valeurs du secteur des semi-conducteurs.

L'indice Philadelphia Semiconductor .SOX a progressé de 7% depuis le lancement de Muse et s'apprête à enregistrer sa plus forte hausse sur deux semaines depuis la mi-août, Nvidia

NVDA.O et Advanced Micro Devices AMD.O figurant parmi les plus fortes hausses.