Murphy Oil en baisse après la découverte d'hydrocarbures non commerciaux dans le puits Civette en Côte d'Ivoire

20 janvier - ** Les actions du producteur de pétrole et de gaz Murphy Oil MUR.N perdent 7% à 31,49 dollars

** La société a déclaré lundi que son puits d'exploration Civette-1X dans le bloc CI-502 au large de la Côte d'Ivoire a rencontré des hydrocarbures non commerciaux dans plusieurs intervalles

** Le directeur général Eric Hambly qualifie l'exploration de "succès significatif" pour confirmer la présence d'hydrocarbures, mais reconnaît que le puits n'atteint pas les seuils commerciaux, ce qui a refroidi les investisseurs

** Murphy conserve une participation de 90 % dans le bloc CI-502 et prévoit de poursuivre l'exploration des gisements de Caracal et de Bubale

** En 2025, MUR a augmenté de 3,3 %