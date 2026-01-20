 Aller au contenu principal
Murphy Oil en baisse après la découverte d'hydrocarbures non commerciaux dans le puits Civette en Côte d'Ivoire
information fournie par Reuters 20/01/2026 à 17:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 janvier - ** Les actions du producteur de pétrole et de gaz Murphy Oil MUR.N perdent 7% à 31,49 dollars

** La société a déclaré lundi que son puits d'exploration Civette-1X dans le bloc CI-502 au large de la Côte d'Ivoire a rencontré des hydrocarbures non commerciaux dans plusieurs intervalles

** Le directeur général Eric Hambly qualifie l'exploration de "succès significatif" pour confirmer la présence d'hydrocarbures, mais reconnaît que le puits n'atteint pas les seuils commerciaux, ce qui a refroidi les investisseurs

** Murphy conserve une participation de 90 % dans le bloc CI-502 et prévoit de poursuivre l'exploration des gisements de Caracal et de Bubale

** En 2025, MUR a augmenté de 3,3 %

Valeurs associées

Gaz naturel
3,57 USD NYMEX 0,00%
MURPHY OIL
31,230 USD NYSE -7,92%
Pétrole Brent
64,94 USD Ice Europ +1,18%
Pétrole WTI
60,38 USD Ice Europ +1,56%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

