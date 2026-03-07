 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'astéroïde dévié par la Nasa a changé d'orbite autour du Soleil
information fournie par AFP 07/03/2026 à 09:58

Photo fournie par la Nasa le 11 octobre 2022 montrant l'astéroïde Dimorphos vue par le vaisseau de la mission Dart quelques secondes avant l'impact ( NASA/Jons Hopkins APL / Handout )

Photo fournie par la Nasa le 11 octobre 2022 montrant l'astéroïde Dimorphos vue par le vaisseau de la mission Dart quelques secondes avant l'impact ( NASA/Jons Hopkins APL / Handout )

Il y a quatre ans, la Nasa faisait s'écraser un vaisseau sur un petit astéroïde pour tenter de dévier sa trajectoire, une manoeuvre digne d'un roman de science-fiction qui visait à apprendre comment protéger l'humanité d'une éventuelle menace future.

Nommée Dart, cette mission test inédite visait un petit astéroïde sans danger nommé Dimorphos, satellite d'un astéroïde plus grand, Didymos.

L'impact du vaisseau a conduit Dimorphos à adopter une trajectoire plus courte et plus rapide autour de Didymos, autour duquel il orbite.

Mais il a aussi propulsé ce duo sur une orbite légèrement différente autour du Soleil, selon une étude publiée cette semaine dans la revue Science Advances.

Ces analyses complémentaires offrent ainsi des données solides pour établir un plan de "défense planétaire" si un astéroïde menace à l'avenir de frapper la Terre, pointent les chercheurs internationaux à l'origine de cette étude.

"Cette étude marque un progrès notable dans notre capacité à prévenir de futurs impacts d'astéroïdes sur la Terre", y écrivent-ils.

Leurs observations détaillées documentent les effets de la mission Dart de 2022 et montrent que pour "la première fois" un "objet fabriqué par l'être humain a modifié de manière mesurable la trajectoire d'un corps céleste autour du Soleil", a relevé la Nasa dans un communiqué.

- "Déviation significative" -

Pour ce faire, les chercheurs ont étudié des occultations stellaires, c'est-à-dire les moments où un astéroïde passe devant une étoile et provoque par là un bref affaiblissement de sa luminosité, explique l'auteur principal de l'étude, Rahil Makadia, à l'AFP.

Ces occultations leur ont permis d'obtenir des mesures ultra-précises sur la position, la vitesse et de la forme de l'astéroïde.

Toutefois, elles sont difficiles à suivre. L'équipe s'est donc appuyée sur des astronomes amateurs du monde entier, qui ont enregistré 22 de ces occultations stellaires.

En utilisant ces données ainsi que des années d'observations supplémentaires, ils ont pu mesurer l'orbite de Didymos autour du Soleil avec une grande précision, explique M. Makadia.

"Nous avons pu mesurer exactement l'ordre de ce changement" et effectuer des calculs qui pourraient aider de futurs "efforts de défense planétaire", poursuit-il.

La modification de l'orbite ainsi calculée était minuscule, la période de révolution n'ayant changé que de seulement 0,15 seconde.

Bien que minime, ce changement suffit pour faire la différence, assurent les scientifiques.

"Avec suffisamment de temps, même un changement minime peut se traduire par une déviation significative", relève ainsi Thomas Statler, un responsable scientifique de la Nasa dans un communiqué.

"Les mesures incroyablement précises réalisées par l'équipe confirment une nouvelle fois l'efficacité" de cette technique de défense planétaire, et montrent comment un astéroïde binaire, c'est à dire un système composé de deux astéroïdes comme dans le Dimorphos et Didymos "pourrait être dévié en ne frappant qu'un seul des deux astéroïdes qui le composent".

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Balendra Shah, grand vainqueur des législatives au Népal avec son parti centriste, le Rastriya Swatantra Party (RSP), en train de voter le 5 mars 2026 à Katmandou ( AFP / TAUSEEF MUSTAFA )
    Au Népal, le pari politique réussi du populaire Balendra Shah
    information fournie par AFP 07.03.2026 10:52 

    Son pari était risqué, il est en passe de le remporter haut la main. A 35 ans, le populaire rappeur devenu maire de Katmandou Balendra Shah a été élu lors des législatives de jeudi au Népal et s'affirme désormais comme le probable nouveau Premier ministre du pays. ... Lire la suite

  • Une colonne de fumée s'élève après une frappe aérienne à Téhéran, le 7 mars 2026 ( AFP / ATTA KENARE )
    L'Iran promet de ne pas se rendre, l'aéroport de Téhéran pilonné
    information fournie par AFP 07.03.2026 10:42 

    Le président iranien Masoud Pezeshkian a promis samedi que son pays ne se rendrait jamais, alors qu'Israël annonçait une nouvelle offensive menée par 80 avions de combat qui a mis le feu à l'un des principaux aéroports de Téhéran. La guerre est entrée dans sa deuxième ... Lire la suite

  • Le rappeur Balendra Shah (à gauche) devenu maire de Katmandou, qui a remporté son duel contre l'ex-Premier ministre KP Sharma Oil aux législatives, vote le 5 mars 2026 dans la capitale népalaise ( AFP / TAUSEEF MUSTAFA )
    Législatives au Népal: le maire de Katmandou Shah l'emporte sur l'ex-Premier ministre Oli
    information fournie par AFP 07.03.2026 10:39 

    Le rappeur devenu maire de Katmandou Balendra Shah a remporté le duel emblématique qui l'opposait à l'ex-Premier ministre KP Sharma Oli lors des élections législatives de jeudi au Népal, six mois après l'insurrection des jeunes de la Génération Z. Selon le dépouillement ... Lire la suite

  • Une colonne de fumée s'élève après une frappe aérienne à Téhéran, le 7 mars 2026 ( AFP / ATTA KENARE )
    Israël pilonne Téhéran après une semaine de guerre
    information fournie par AFP 07.03.2026 10:15 

    Israël bombarde samedi matin la capitale iranienne Téhéran, en particulier un de ses aéroports, après que Donald Trump a dit vouloir la "capitulation" de l'Iran. La guerre est entrée dans sa deuxième semaine, s'étendant à de nombreux pays de la région et faisant ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank