Murphy Oil annonce une découverte au Vietnam et le succès d'une campagne d'évaluation en Côte d'Ivoire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Murphy Oil MUR.N a annoncé lundi avoir fait une découverte pétrolière au large du Vietnam et avoir évalué avec succès un autre gisement au large de la Côte d'Ivoire, tout en signalant la mise en production d'un projet de développement au Vietnam.

Voici plus de détails:

* Murphy a annoncé une découverte de pétrole dans le puits offshore Lac Da Trang North-1X au Vietnam , où une épaisseur nette de couche pétrolifère de 131 pieds a été mise en évidence.

* La société a produit ses premiers barils de pétrole sur le gisement offshore vietnamien de Lac Da Vang le 27 septembre et prévoit une production nette maximale d'environ 10.000 à 15.000 barils équivalent pétrole par jour entre 2028 et 2029.

* Elle a indiqué que la découverte de Lac Da Trang pourrait potentiellement être reliée au gisement voisin de Lac Da Vang, qui a récemment produit ses premiers barils de pétrole.

* L’opérateur pétrolier a indiqué que le puits d’évaluation Bubale West-1X, au large de la Côte d’Ivoire, avait rencontré une épaisseur nette de roche productive d’environ 88 pieds, ainsi que des hydrocarbures supplémentaires dans un réservoir plus profond.

* Murphy a indiqué que son puits Chinook n° 8, situé dans le golfe d’Amérique, avait commencé à produire à un débit brut initial d’environ 15.000 barils équivalent pétrole par jour.

* Murphy détient une participation de 85% dans le bloc ivoirien et de 40% dans le bloc vietnamien, dont elle est l’opérateur.