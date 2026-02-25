Munich Re va proposer un dividende pour 2025 et des rachats d'actions
information fournie par Zonebourse 25/02/2026 à 14:29
Le conseil de surveillance doit décider de la planification des dividendes du directoire une fois que les chiffres finaux de l'entreprise pour 2025 seront disponibles. Le versement du dividende est soumis à la résolution de l'assemblée générale annuelle.
De plus, le directoire a décidé d'acheter des actions propres pour une valeur maximale de 2,25 MdsEUR (hors frais annexes) sur la période du 29 avril 2026 jusqu'à l'assemblée générale annuelle du 29 avril 2027 au plus tard.
Le réassureur bavarois précise que les actions ainsi rachetées sont destinées à être annulées. Le programme de rachat d'actions sera soumis à l'approbation du Praesidium et du comité de durabilité du conseil de surveillance.
Valeurs associées
|556,600 EUR
|XETRA
|+1,42%
