Munich Re : le bénéfice doit augmenter en 2026 malgré un recul des prix

( AFP / CHRISTOF STACHE )

Le premier réassureur mondial Munich Re a annoncé jeudi un bénéfice net en 2025 meilleur qu'attendu, en dépit des incendies ravageurs de Los Angeles en début d'année, et vise mieux en 2026 malgré une baisse des prix sur les primes.

Munich Re, qui assure principalement les compagnies d'assurances contre leurs risques, a fait état d'un bénéfice net part du groupe de 6,1 milliards d'euros en 2025, dépassant le score de 6,0 milliards qu'il avait anticipé, et contre 5,69 milliards en 2024, selon un communiqué.

Dans le segment réassurance dommages, les remboursements liés aux sinistres majeurs ont fortement baissé, à 1,63 milliards d'euros, dont 887 millions d'euros liés aux catastrophes naturelles, avec 90% de la facture liée aux incendies de Los Angeles.

En 2024 il avait dû débourser 2,81 milliards , année qui se classait au troisième rang des années les plus coûteuses pour les assureurs depuis 1980.

Le réassureur, avec sa filiale dans l'assurance primaire Ergo, vise en 2026 un résultat net de 6,3 milliards d'euros pour 2026 et un chiffre d'affaires de 64 milliards d'euros, après avoir atteint 60,4 milliards en 2025, en baisse de 0,7% sur un an.

Lors des renouvellements de primes de réassurance début janvier 2026, le volume d'affaires a chuté à 13,7 milliards d'euros, soit une baisse de près de 8 %, le groupe ayant choisi de ne pas renouveler les contrats ne répondant pas aux exigences de rendement.

La qualité du portefeuille est toutefois "restée élevée", selon le communiqué, malgré une baisse des prix de 2,5 %.

Pour les prochains renouvellements d'avril, Munich Re prévoit de maintenir des "tarifs attractifs et des conditions améliorées malgré la pression du marché", indique-t-il.

Mercredi, le munichois a par ailleurs annoncé son intention de restituer 5,3 milliards d'euros à ses actionnaires, via un dividende en hausse, à 24 euros par action pour l'année 2025, et un nouveau programme de rachat d'actions pouvant aller jusqu'à 2,25 milliards et démarrant en avril, pour une durée maximale d'un an.

Cette redistribution représente 88 % du bénéfice net annuel, conformément à un plan annoncé en décembre, qui prévoyait de reverser plus de 80 % du bénéfice aux actionnaires chaque année d'ici 2030.